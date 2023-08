Börsenplätze Ionis Pharmaceuticals-Aktie:



Kurzprofil Ionis Pharmaceuticals Inc.:



Ionis Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US4622221004, WKN: A2ACMZ, Ticker-Symbol: ISI, NASDAQ-Symbol: IONS) beschäftigt sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Ribonukleinsäure (RNA)-gezielten Therapeutika. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereiche Herz-Kreislauf und Neurologie. Zu den Produkten des Unternehmens gehören QALSODY, SPINRAZA, TEGSEDI und WAYLIVRA.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ionis Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ionis Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US4622221004, WKN: A2ACMZ, Ticker-Symbol: ISI, NASDAQ-Symbol: IONS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Aktionär"-Tipp Ionis Pharmaceuticals habe am Mittwoch ein gutes Zahlenwerk präsentiert. Dieses werde von der Börse dementsprechend honoriert, die Aktie lege vorbörslich etwas mehr als sechs Prozent zu. Hier die Details zu den Konzernzahlen:Die Amerikaner hätten im zweiten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 188 Millionen US-Dollar steigern können. Dabei habe der Konzern einen Verlust von 0,60 Dollar je Aktie erzielt, der damit 19 Prozent niedriger ausgefallen sei als ein Jahr zuvor. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis je Aktie habe der Konzern über den Schätzungen der Analysten gelegen.Der Konzern bestätige die Prognose für das Gesamtjahr, dabei sehe sich das Unternehmen mit seinen acht Medikamenten in der Spätphase gut gerüstet. Für das zweite Halbjahr erwarte die Konzernleitung eine positive Dynamik einschließlich der Phase-3-Ergebnisse für Olezarsen bei familiärem Chylomikronämie-Syndrom, einer lebensbedrohenden Krankheit, die den Körper am Verdauen von Fetten hindere. Ionis gehe ferner davon aus, im Dezember die Zulassung für das gemeinsam mit AstraZeneca entwickelte Medikament Eplontersen gegen Amyolid-Transthyretin (ATTR) zu bekommen. Bei ATTR handle es sich um eine Krankheit, die vornehmlich das Herz und das periphere Nervensystem angreifen würden.Ionis sei Mitglied im "Der Aktionär" Virica-Index und habe dort hinter Regeneron, Vertex und Amgen derzeit die viert-höchste Indexgewichtung. Mit dem Faktor 1-Zertifikat WKN MF20AC können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von fünf Pharmaunternehmen gleichzeitig teilhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.