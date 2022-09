Dabei gibt es auch bei den Sektoren gravierende regionale Unterschiede zwischen den Ansichten der Investoren. So spielt der Gesundheitssektor nach Meinung der Befragten aus Europa und Asien eine bedeutende Rolle (jeweils 95 Prozent), Investoren in den USA messen ihm dagegen ein geringeres Gewicht bei (75 Prozent). Befragte in Asien stechen dadurch hervor, dass sie Technologie, Telekommunikation und IT für am relevantesten halten - das sagen 93 Prozent der Investoren. Zum Vergleich: In Europa traf dies auf 81 Prozent und in den USA auf 75 Prozent zu. Auch sieht mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Investoren in Asien das Bevölkerungswachstum in den Schwellenländern als einen "extrem wichtigen" Faktor bei der Asset-Allokation. In Europa und den USA teilen lediglich 21 Prozent beziehungsweise 15 Prozent der Befragten diese Meinung. In den USA dagegen erwarten 30 Prozent der Investoren, dass das Thema Diversität und Gleichstellung an Bedeutung gewinnt - im Vergleich zu 24 Prozent in Asien und 17 Prozent in Europa.



Aktien und Infrastruktur profitieren



BNPP AM wollte zudem wissen: Welche Anlageklassen werden nach Meinung der Investoren angesichts des demografischen Wandels interessant? Nach Ansicht institutioneller Investoren dürften fast gleichermaßen Aktien (52 Prozent), Immobilien (50 Prozent) und Infrastruktur (47 Prozent) von Zuflüssen profitieren. Finanzberater und Vermittler sind dagegen von thematischen Investments besonders überzeugt. 63 Prozent der Befragten aus dem intermediären Bereich glauben, dass demografischer Wandel dieser Assetklasse besonders zugutekommt. Ähnlich wie institutionelle Investoren sind Intermediäre zudem der Ansicht, dass neben Themeninvestments auch Aktien (53 Prozent) und Infrastruktur (47 Prozent) zu den Nutznießern gehören werden. Entsprechend zeigen die Ergebnisse, dass ein Großteil der Investoren ihre Allokation anpassen will - dies gilt unabhängig von der Region und betrifft aktiv gemanagte und passive Strategien gleichermaßen.



Mehr Chancen als Risiken



Investoren sehen demografischen Wandel mehrheitlich als Anlagechance - 58 Prozent der Befragten vertreten diesen Standpunkt. Insgesamt 20 Prozent der Investoren blicken dagegen mit Besorgnis auf den demografischen Wandel und betrachten ihn als Risiko. Dabei ist die Einstellung gegenüber den Chancen, den der Megatrend für Investoren bietet, in Asien am positivsten: 60 Prozent stimmen der Aussage zu, dass der demografische Wandel in den kommenden zehn Jahren eher Möglichkeiten denn Risiken für ihre Portfolios und die ihrer Kunden mit sich bringt. Gleichzeitig ist hier aber auch der größte Anteil skeptisch (23 Prozent). Zwar sind europäische Investoren mit ihrem Optimismus in Hinblick auf die Chancen des demografischen Wandels für ihre Portfolios zurückhaltender als die US-Amerikaner (57 Prozent in Europa gegenüber 58 Prozent in den USA), wobei 32 Prozent der Investoren aus den USA fest von den Chancen überzeugt sind - im Vergleich zu 21 Prozent in Europa und 20 Prozent in Asien. Jedoch verzeichnet Europa mit 18 Prozent auch den geringsten Anteil jener Anleger, die den demografischen Wandel als Risiko sehen - gegenüber 22 Prozent in den USA und 23 Prozent in Asien.



Dies schlägt sich in einem gemischten Bild in Bezug auf die Erhöhung beziehungsweise Reduzierung der Risiken im Portfolio nieder: Insgesamt wollen 46 Prozent der Befragten die Risiken in ihren Portfolios sowohl verringern als auch erhöhen. Dabei fällt auf: Investoren in Asien tendieren zur Senkung der Risikokennzahlen in ihren Investments (39 Prozent), wohingegen der Anteil jener, die Risiken erhöhen wollen, bei Null liegt. Ein signifikanter Anteil von jeweils 17 Prozent der Anleger in den USA und Europa plant dagegen eine Erhöhung der Investitionsrisiken in den nächsten fünf oder mehr Jahren ein.



"Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung demografischen und gesellschaftlichen Wandels und ihre weitreichenden Folgen für die Geldanlage", sagt Hagen Schremmer, CEO BNP Paribas Asset Management Deutschland. "Sie zeigen zudem, wie sehr demografische Verschiebungen und Überlegungen bei der Asset-Allokation mit der immer schnelleren technologischen Entwicklung und der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit verknüpft sind. Dies erfordert eine grundsätzliche Umschichtung von Kapital. Die Investmentbranche wird sich grundlegend wandeln müssen - nur so können wir Themen wie die Finanzierung der Rentenlücke, den Übergang vom Vermögensaufbau zum Vermögenserhalt unter Berücksichtigung der Risikopräferenzen der Kunden, oder eine digitalere Art des Investierens in Angriff nehmen. Dies ist zwar mit Herausforderungen verbunden, schafft aber auch neue Chancen. Indem wir jene Sektoren identifizieren, die diese Herausforderungen lösen können, und geeignete Strategien entwickeln, können wir uns langfristige Investmentmöglichkeiten eröffnen. Bei BNP Paribas Asset Management sehen wir bereits eine Verlagerung hin zu thematischen Investments: Unsere Kunden suchen nach Lösungen für Herausforderungen und nutzen dazu langfristige Trends im Rahmen einer diversifizierten Anlagestrategie." (12.09.2022/ac/a/m)





