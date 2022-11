Die leicht abnehmenden Inflationsraten in den USA würden als Indiz dafür genommen, dass die US-Notenbank FED die Zinszügel bald weniger straff anziehen könnte. Die jüngst etwas positiveren Geschäftserwartungen des ifo-Index würden als Bestätigung verstanden, dass nur noch eine "milde Rezession" bevorstehe. Schon dieser eigenartige Ausdruck zeige, dass an den Märkten viel Wunschdenken gehandelt werde - es sei längst nicht sicher, dass es auch wirklich zu einer milden Rezession kommen werde.



Es dränge sich der Eindruck auf, dass viele Investoren eine rosarote Brille aufgesetzt hätten. Sehr konkrete Risiken für die Kapitalmärkte würden derzeit von vielen ausgeblendet: Die FED entziehe den Märkten monatlich 95 Milliarden US-Dollar an Liquidität, durch die massive Ausweitung der Notenbank-Bilanz werde sich diese Entwicklung noch bis weit in das Jahr 2023 fortsetzen müssen. Liquiditätsentzug sei noch nie gut für Aktienmärkte gewesen. Ebenfalls ein starkes Warnsignal sei die Inversion der Zinskurven. Kurzfristige Zinsen seien deutlich höher als langfristige Zinsen. Normalerweise sei es genau andersherum, weil Investoren eine Risikoprämie für langfristige Kreditvergabe verlangen würden. Eine solche Inversion habe historisch immer zu einer Rezession geführt.



So erfreulich die Kursgewinne an den Aktienmärkten in den vergangenen Wochen aus Anlegersicht gewesen seien - es spreche viel dafür, dass die Kurse kurzfristig schon ein Stück zu weit gelaufen seien und eine Jahresendrally vorweggenommen worden sei. Die Charttechnik zeige für einige Märkte eine deutliche Überhitzung und Widerstandsmarken an. Anleger sollten sich nicht von der aktuell positiven Stimmung treiben lassen und stattdessen die Risiken im Blick behalten. (29.11.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die kräftigen Kursgewinne an den Aktienmärkten seit Oktober 2022 scheinen ein starkes Zeichen dafür zu sein, dass die Marktrisiken den Anlegern wieder beherrschbar erscheinen, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) beispielsweise habe in diesem kurzen Zeitraum um rund 20 Prozent zugelegt. Nicht nur die Aktienkurse seien gestiegen, auch der als "Angstbarometer" bekannte VDAX sei gesunken, die Volatilität an den Märkten habe stark abgenommen. Nahezu jede Nachricht werde mittlerweile positiv interpretiert, es mache sich beinahe eine "Partystimmung" breit. Da die Gasspeicher in Deutschland gut gefüllt seien, scheine die Energiekrise keine Rolle mehr zu spielen.