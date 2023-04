Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche einen Wertzuwachs von 1,2% erzielt. Er habe bei 33.886 Punkten geschlossen. Die Handelswoche sei im Zeichen der neusten Inflationszahlen gestanden. Sie habe sich mit einem Wert von 5,0% im Vergleich zum Vorjahr weiter abgeschwächt (im Vormonat noch bei 6,0%), jedoch habe die Kerninflationsrate im Vergleich zum Vorjahr mit 5,6% weiter zugelegt. Vertreter der US-Notenbank hätten sich uneinheitlich geäußert, während sich Wallner geäußert habe, es seien noch keine großen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung erzielt worden, habe der stimmberechtigte Goolsbee gemeint, die US-Notenbank müsse angesichts des Gegenwinds vorsichtig sein. Die Märkte würden momentan mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% eine Zinserhöhung von 25 Basispunkte im Mai einpreisen. Die mit Spannung erwartete Berichtssaison habe sich wenig volatil gezeigt, die Banken hätten den Freitag alle mit einem Plus beendet. Die Dow-Jones-Komponente Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) sei aufgrund von Problemen mit dem Brot- und Butter-Flugzeug 737 Max unter Druck geraten. Der Dow Jones habe sich in den letzten Wochen gut von seinen Tiefs lösen können, auch wenn die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sich eine höhere Dynamik nach oben gewünscht hätten. Dieses vergleichsweise schwache Momentum sei in einer geringen Partizipation vieler Aktien an der Aufwärtsbewegung begründet. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden dies als potenzielles Warnsignal für eine schwierigere Marktphase ab Mai interpretieren, wenn die Märkte wahrscheinlich beginnen würden, eine heranziehende Rezession einzupreisen. Zunächst seien sie aber noch positiv gestimmt und würden noch Luft für eine Fortsetzung der Rally sehen, die durchaus bis in den Bereich von 35.368 Punkten laufen könne. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank seien zuversichtlich, dass der Bereich bei 34.566/34.662 Punkten überwunden werden könne. Marktteilnehmer sollten sich von einer möglicherweise unsicheren Stimmung zu Beginn der Handelswoche nicht verunsichern lassen und noch investiert bleiben.



Bund-Future



Am Rentenmarkt gehe es weiter sehr volatil zu. Der europäische Staatsanleihenmarkt habe am Freitag weiter nachgegeben, die Rendite von Bundesschatzanweisungen sei so stark gestiegen wie seit einer Woche nicht mehr. Angesichts starker Quartalszahlen von US-Großbanken seien am Geldmarkt die Wetten auf weiter steigende Zinsen im Euroraum ausgeweitet worden. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) sei am Freitag bei 134,39 %-Punkten aus dem Handel gegangen. Damit habe der Bund-Future erstmals seit Mitte März die 38-Tage-Linie (aktuell bei 134,86 %-Punkten) unterschritten. Der charttechnische Druck dürfte somit anhalten. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden mit weiter steigenden Renditen rechnen.



Einschätzung



Derzeit würden sich Investoren auf die positiven Aspekte fokussieren und mögliche Warnsignale weniger stark wahrnehmen. Dabei reiche eine überraschend schlechte Nachricht aus, um an den Aktienmärkten eine größere Korrektur auszulösen. Die Fürst Fugger Privatbank bleibe daher neutral positioniert mit Schwerpunkt auf Value und Quality bei der Aktienauswahl. (17.04.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Freitag mit 15.841 Punkten ein neues Jahreshoch erreichen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Bis zum Handelsschluss habe er leicht nach und ging mit 15.807 Punkten ins Wochenende gegangen. Die weiterhin bestimmenden Themen seien Inflation, Rezession und Geldpolitik. Obwohl sich die Datenlage mehr als uneinheitlich darstelle, halte die Kauflaune der Anleger unvermindert an. Allerdings würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank die These, dass der Zinserhöhungszyklus sich dem Ende zuneige, aktuell nicht unterschreiben. Sowohl die Daten vom US-Arbeitsmarkt wie die Hartnäckigkeit der Kerninflation würden eher dagegen sprechen. Auch der gute Start der Quartalsberichtssaison sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass für das Jahr 2023 eher mit rückläufigen Gewinnen der Unternehmen zu rechnen sei. Die Charttechnik lasse aktuell weitere Kursgewinne zu. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 15.845 sowie bei 15.884 Punkten finden. Unterstützungen würden sich bei 15.765 sowie bei 15.722 Punkten ausmachen lassen. Die technischen Oszillatoren seien weiterhin positiv zu bewerten, mit Ausnahme der Stochastik, die im überkauften Bereich notiere. Auffallend sei, dass trotz der jüngsten Kursanstiege, die Bewegungsdynamik gemessen am ADX eher abnehmend sei. Ein ähnliches Bild zeige das Momentum, welches seit einer Woche seitwärts tendiere.EURO STOXX 50