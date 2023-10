Investor:innen könnten eine Vielzahl von Ansätzen für nachhaltige Investitionen verfolgen, die ihre Werte und Anlageziele berücksichtigen würden und die Auslegung vieler Begrifflichkeiten variiere. In der Studie hätten institutionelle Anleger:innen angegeben, dass sie zunehmend thematisch investieren und ihren Fokus auf Impact-Investments verstärken möchten.



Darüber hinaus sei die Mehrheit der Anleger:innen der Meinung, dass Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien ihnen helfen würden, ihr Ziel von langfristigen Renditen zu erreichen (weil es etwa ein gutes Geschäft sei), und 43% würden angeben, dass eine positive Wirkung auf die Menschheit und den Planeten zu den wichtigsten Faktoren für nachhaltige Investitionen gehöre.



Die Anleger:innen hätten Infrastruktur (44%) sowie Naturkapital und Biodiversität (41%) als die am besten geeigneten Anlageklassen innerhalb der Private Assets genannt, um ihre Nachhaltigkeits- und Impact-Ziele zu erreichen, wobei dieser Schwerpunkt mit zunehmendem Zeithorizont der Investitionen an Bedeutung gewinne.



Die aktuelle Studie zeige jedoch, dass Investor:innen bei Impact-Investitionen Unterstützung benötigen würden. Die Nachvollziehbarkeit stelle eine der größten Herausforderungen dar. Drei Fünftel der Anleger:innen (60%) seien der Ansicht, dass eine leicht messbare und nachvollziehbare Auswirkung das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung für Impact-Investitionen sei. Darüber hinaus habe mehr als die Hälfte der Befragten einen Mangel an Standardisierung in Bezug auf Messung, Prozessverlauf, Instrumente und Metriken usw. als größtes Hindernis für Investitionen in Private-Assets-Investmentstrategien mit Schwerpunkt auf nachhaltige Investitionen bezeichnet.



Während die Hälfte der weltweit Befragten sich bereits verpflichtet habe, ihre Portfolios emissionsfrei zu gestalten, habe etwas mehr als ein Fünftel (21%) angegeben, dass sie nicht die Absicht hätten, dies zu tun. Insbesondere die in der EMEA-Region ansässigen Investoren hätten sich das Ziel gesetzt, bis 2050 ein klimaneutrales Portfolio zu erreichen, und würden eine Strategie mit Zwischenzielen umsetzen (39%). Die Mehrheit der Befragten, die keine Verpflichtung eingegangen seien, sei in den USA ansässig (44%).



In allen Märkten sei man der Meinung, dass mehr Unterstützung bei der Messung und Protokollierung auf dem Weg zur Klimaneutralität benötigt werde. Etwa die Hälfte der Befragten sei der Meinung, dass ihre Organisation vor allem Unterstützung bei der Messung und Protokollierung ihres Netto-Null-Pfades benötige, was einem Anstieg von 37% im letzten Jahr auf 51% entspreche. 49% der Investor:innenen würden laut Studie meinen, dass ein größerer Konsens über die jeweiligen Rahmen und Methoden zur Messung der Wege zur Klimaneutralität erforderlich sei, damit sie ihre Verpflichtungen erfüllen könnten.



Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer und Co-Head of Investment, Schroders, habe kommentiert: "Die Märkte befinden sich nach wie vor im Spannungsfeld der Sorge um Zinserhöhungen und den Rezessionsrisiken. Die Studie zeigte, dass die institutionellen Anleger:innen ihre Allokation in Aktien erhöhen könnten, da sie versuchen, die Chancen zu nutzen, die sich aus den Trends in der Deglobalisierung, der Dekarbonisierung und der Demografie ergeben. Angesichts der Besorgnis über eine hohe Inflation und hohe Zinssätze ist die Bewertung von großer Bedeutung. Eine erneute Konzentration auf Bewertungen statt auf spekulatives Wachstum könnte erforderlich sein."



"Was die Auswirkungen auf die Portfolioperformance betrifft, so hat die Studie ergeben, dass eine Reihe von Themen auf dem Radar der Anleger:innen erscheinen: die steigende Inflation, eine restriktive Geldpolitik, globale Konflikte und Stagflation. All dies sind Faktoren, die auch Schroders als aktiver Manager für seine Kund:innen weltweit zu steuern versucht. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, anspruchsvoll, analytisch und bewertungsorientiert zu sein."



Nils Rode, Chief Investment Officer, Schroders Capital: "Die diesjährige Studie zeigt, dass die Anleger:innen unsicherer geworden sind. Die instabile, unberechenbare Geopolitik und die heikle Aufgabe der Zentralbanken, die Inflation ohne unerwünschte Nebeneffekte zu dämpfen, haben das Vertrauen erschüttert. Wir sind der Meinung, dass die Anleger:innen zu Recht Vorsicht walten lassen, doch sollten sie dieses Umfeld nicht nur als eine vorübergehende Phase, sondern als den Beginn einer neuen Ära betrachten. Aus den Ergebnissen der Studie geht klar hervor, dass viele Anleger:innen weiterhin zu Private Assets tendieren, um sich mit der sich entwickelnden makroökonomischen Landschaft auseinanderzusetzen und um ihre Portfolios widerstandsfähiger zu machen."



"Private Equity, Private Lending und Real Assets - sowohl Infrastruktur als auch Immobilien - sind die Bereiche, in denen Anleger:innen im kommenden Jahr und darüber hinaus am ehesten aufstocken wollen. Thematisch sind sich die Anleger:innen darüber im Klaren, dass Private Assets unmittelbar mit den anhaltenden Trends der Disruption und des Fortschritts verbunden sind, die durch rasche Verbesserungen in der KI-Technologie, die laufende Energiewende und Dekarbonisierung sowie den demografischen Wandel katalysiert werden. Der Bericht unterstreicht auch den Blick der Anleger:innen auf Deglobalisierungstrends, die Unternehmen mit lokalisierten Lieferketten zugutekommen und auch die Allokation von Private Assets stärken."



Carlos Böhles, Leiter institutionelles Geschäft bei der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch: "Die Schroders Institutional Investor Study zeigt, was auch wir in den vergangenen Monaten in zahlreichen Gesprächen mit unseren Kund:innen im deutschsprachigen Raum gehört haben: dass das aktuelle Umfeld für viel Verunsicherung gesorgt hat. Dennoch wollen auch unsere Investor:innen in den kommenden Monaten auf wichtige Zukunftstrends setzen. Wir priorisieren dabei Strategien, die eine geringe Korrelation zu den Aktienmärkten, eine begrenzte oder gar keine Abhängigkeit von Fremdkapital und verschiedene Ausstiegsmöglichkeiten aufweisen."



Das Thema Nachhaltigkeit steht, wie auch die Studie ergeben hat, weiterhin im besonderen Fokus der Investor:innen und ist in der jüngeren Vergangenheit um einige Facetten erweitert worden. Vor allem die Energiewende sehen unsere Kund:innen ebenso wie die im Rahmen der Studie befragten Investor:innen als Möglichkeit, gute Renditen zu erzielen. Nicht ohne Grund will mehr als die Hälfte der Befragten die Anlagechancen, die sich durch die Energiewende und die damit verbundene technologische Revolution ergeben, durch ein stärkeres Engagement im Private Assets-Segment nutzen." (09.10.2023/ac/a/m)





