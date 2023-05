Frontier Markets, definiert als Volkswirtschaften in einem sehr frühen Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung, hätten jedoch häufig eine geringe Bonität und teilweise illiquide Wertpapiermärkte. Der Investmentfokus liege daher auf Staatsanleihen.



Nur wenige der in Frage kommenden Staatsanleihen seien in den gängigen Schwellenländerindices enthalten. Ein aktives Research und eine umfassende ESG-Methodik seien daher unbedingt erforderlich, um die "Rohdiamanten" unter den Frontier Marktes ausfindig zu machen.



Die oberste Priorität habe dabei die Analyse der Abwärtsrisiken und der politischen Rahmenbedingungen der Länder. So sei beispielsweise Ecuador als Ölexporteur mit einer auf den US-Dollar ausgerichteten Wirtschaft gut aufgestellt, aber die gesellschaftlichen Unruhen würden das Land destabilisieren. Hingegen weise Nigeria eine geringe Verschuldung und ein günstiges Tilgungsprofil aus, so dass die hohen Renditen seiner Eurobonds trotz der tiefgreifenden wirtschaftlichen und politischen Probleme des Landes eine Überlegung wert seien. Demgegenüber befinde sich Benin, eines der am wenigsten entwickelten Länder Afrikas, auf einem überzeugenden Entwicklungspfad, der von einer hochtechnokratischen Verwaltung gestützt werde. (09.05.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Tage des billigen Geldes und der leicht verdienten Renditen sind gezählt, so Caleb Coppersmith, Sovereign Analyst Emerging Markets Debt bei DPAM.Während das Klima an den traditionellen Finanzmärkten rauer werde, würden sich für aktive Assetmanager an den aufstrebenden Märkten neue und attraktive Gelegenheiten bieten. Auf Euro oder US-Dollar lautende Anleihen von Frontier Markets könnten derzeit Renditen von 10 Prozent und mehr erzielen, in Lokalwährungen teilweise doppelt so hohe Renditen. Zudem trage ein Investment in Frontier Markets zur Risikodiversifizierung des Portfolios bei.