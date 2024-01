Weltweit sei in vielen Industrieländern eine Alterung der Bevölkerung zu beobachten. Während die Babyboomer in den Ruhestand gehen würden, gebe es in vielen Ländern nicht genügend junge Menschen, um sie auf dem Arbeitsmarkt zu ersetzen. Diese Situation habe sich durch die Pandemie noch verschärft, da seit 2020 viele Menschen aufgrund von Frühverrentung oder chronischen Erkrankungen aus dem Erwerbsleben ausgeschieden seien. Dieser Arbeitskräftemangel könnte erhebliche Auswirkungen auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum haben, da die Löhne steigen würden. In diesem Umfeld würden die Unternehmen mehr für und produktivitätssteigernde Technologien wie Robotik, Automatisierung und KI ausgeben müssen, während die Arbeitnehmer höhere Lohnerhöhungen fordern würden, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen.



Wettbewerb um Talente



Angesichts des prognostizierten Rückgangs der Weltbevölkerung und einem langsameren Anstieg Erwerbsbevölkerung werde die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte abnehmen. Arbeitgeber würden im Wettbewerb miteinander stärkeren Druck verspüren, geeignete Talente zu finden, um ihr Geschäftsmodell aufrecht zu erhalten. Wenn weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stünden, müssten die Unternehmen möglicherweise höhere Löhne zahlen, um qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen, was die Inflation verschärfe. Die Arbeitnehmer würden höhere Lohnerhöhungen fordern, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen.



Technologien zur Produktivitätssteigerung



Die Unternehmen würden diese Kosten nicht ohne weiteres durch Verlagerung betrieblicher Aktivitäten ins Ausland (Offshoring) und Migration ausgleichen können, da diese Optionen weniger attraktiv oder politisch nicht durchsetzbar geworden seien. Vor diesem Hintergrund würden Technologien zur Produktivitätssteigerung, insbesondere Robotik und KI, angesichts hoher Kosten und Personalmangel mit anderem Vorzeichen betrachtet werden. Infolgedessen würden Investitionen in diese Branche ansteigen, um Gewinnspannen von Unternehmen zu schützen. (11.01.2024/ac/a/m)







