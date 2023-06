"Generell sind die westlichen Volkswirtschaften mit strafferen Finanzierungsbedingungen und somit Belastungen für die Wachstumstrends konfrontiert", sage Greil. "Im Osten ist hingegen oft eine Konjunkturerholung zu beobachten. Insbesondere in China und Japan gibt es mehr Spielraum für eine anhaltende Erholung. In Kombination dürften diese Trends zu einer Wachstumsdivergenz und zur Entstehung asynchroner Marktzyklen führen."



Da die Inflation ihren Scheitelpunkt erreicht habe, die Leitzinsanhebungen ausgesetzt werden dürften und sich das Wachstum abschwäche, würden die Märkte für hochwertige Anleihen attraktiv erscheinen, denn laut Greil würden sie unter solchen Bedingungen tendenziell besser abschneiden als Aktien, wie die Vergangenheit zeige. "In einer Zeit, in der US-Staatsanleihen mit sechs Monaten Laufzeit etwa die gleiche Gewinnrendite aufweisen wie der S&P 500, erscheint das Risiko-Rendite-Profil von Aktien im Vergleich zu Anleihen hoher Qualität ungünstig."



Für den Rentenbereich erwarte der Chefstratege von Merck Finck, dass europäische Investmentgrade-Anleihen unter Druck geraten würden, da die EZB und auch die Bank of England ihre Leitzinssätze zumindest auf kurze Sicht weiter anheben dürften. Staatsanleihen und Investmentgrade-Anleihen aus den USA würden hingegen vergleichsweise attraktiv erscheinen, weil die FED ihre Zinsanhebungen beenden dürfte. In Bezug auf US-Hochzinsanleihen bleibe Greil in Anbetracht der Erwartungen, dass die Risikoaufschläge sich infolge strengerer Kreditvergabekriterien, höherer Ausfallquoten und einer schwächeren Wirtschaftslage ausweiten würden, jedoch vorsichtig.



Im Hinblick auf Aktien sage Greil: "Die von uns erwartete spätzyklische Volatilität begrenzt das Aufwärtspotenzial bei der Wertentwicklung von Aktien. Aus diesem Grund ist nach unserer Überzeugung nicht die Zeit, um in den Portfolios wieder mehr Risiko einzugehen." Darüber hinaus seien laut Greil defensivere Aktien mit niedriger Volatilität vergleichsweise attraktiv, denn sie könnten das Abwärtsrisiko mindern und das Aufwärtspotenzial zumindest teilweise mitnehmen.



Dies gelte grundsätzlich für Aktien der Eurozone, die nach Greils Überzeugung gegenwärtig etwa angemessen bewertet seien. "Wenn es zu einem Anstieg der Volatilität oder einem Abschwung kommt, dürfte sich eine gute Mischung aus Aktien der Eurozone und defensiven Märkten wie zum Beispiel der Schweiz in Verbindung mit einem größeren Engagement in defensiven Sektoren wie zum Beispiel Gesundheit und dem Basiskonsum besser als der Markt entwickeln."



Er betone zudem, dass die Aktienmärkte im Fernen Osten im Vergleich zum teureren US-Markt attraktiv bewertet seien. "In Asien ist die Inflation oft niedrig und die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie schreitet voran. Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum erscheinen attraktiv bewertet und bieten ein regionales Engagement in den starken nachpandemischen Trends der Wiederöffnung. Insbesondere japanische Aktien sind aus Sicht der Bewertungen reizvoll und werden durch eine robuste Profitabilität der Unternehmen, das wieder dynamischere Wirtschaftswachstum, eine lockerere Geldpolitik und infolge struktureller Reformen gestützt."



Beim Währungsausblick erwarte der Chefstratege von Merck Finck für den Rest des Jahres keine signifikanten Änderungen. "Da der US-Dollar gegenwärtig überbewertet erscheint, könnte die erwartete Pause bei den Zinsanhebungen der FED zu einem wieder etwas schwächeren US-Dollar führen", so Greil. "Wenn die FED pausiert, dürfte sich die Differenz bei den realen Zinssätzen zwischen den USA einerseits und der Eurozone und dem Vereinigten Königreich andererseits verringern. Wir erwarten daher, dass der Euro und das Pfund Sterling gegenüber dem US-Dollar aufwerten, wenn auch in Anbetracht des schwachen Binnenwachstums nur moderat. Gold hingegen dient indes weiterhin als wertvolle strategische Absicherung im Portfolio." (14.06.2023/ac/a/m)







