2. Branchen - Rückverlagerung, Wiederherstellung Und Rückversicherung



Regierungen und Unternehmen würden sich aktiv bemühen, die Schwachstellen, die in den letzten Jahrzehnten durch Offshoring und unausgewogene wirtschaftliche Verhältnisse entstanden seien, zu beseitigen. "Dies wird zu erheblichen Investitionen in strategisch wichtigen Branchen führen, die widerstandsfähigere Lieferketten, eine verbesserte nationale Sicherheit und eine umfassendere Energieunabhängigkeit zum Ziel haben", betone Robert Greil. "In den Schwellenländern hat sich China lange Zeit darauf konzentriert, seine Volkswirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sich stärker auf die Binnennachfrage zu konzentrieren und seine industriellen Wertschöpfungsketten zu verbessern." Für Merck Fincks Chefstrategen dürften diese Trends im nächsten Jahr wichtige Treiber für die Aktienmärkte sein.



3. Die Wirtschaft - Mit der Inflation leben



Es werde erwartet, dass die weltweite Inflation im Gesamtjahr 7,8% erreichen und sich dann 2023 auf etwa 5% abschwächen werde. Auch wenn dies über dem Niveau des Jahrzehnts vor der Covid-19-Pandemie liege, das von Sparmaßnahmen und Bilanzsanierungen geprägt gewesen sei, dürften die Zentralbanken nach mehreren Leitzinserhöhungen in diesem Jahr in der Lage sein, das Tempo ihrer Straffungen im nächsten Jahr zu verlangsamen: "Auf lange Sicht ist es unwahrscheinlich, dass einer Inflation, die aus der Energiewende und lokalen Lieferketten resultiert, mit anhaltend signifikanten Leitzinserhöhungen begegnet wird", so Greil.



4. Energie - Erneuerbare und verlässliche Energie



Sowohl fossile Brennstoffe und als auch saubere Energie hätten sich seit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar besser entwickelt als der Markt. In einer Zeit, in der sich die Märkte auf die kurzfristige Notwendigkeit einer sicheren Energieversorgung konzentrieren würden, sei dieses Konzept der Risikominimierung sicher sinnvoll. Wenn die Begeisterung für fossile Brennstoffe nachlasse, würden sich die Anleger jedoch langfristig auf saubere Technologien konzentrieren. "Aktien aus dem Bereich saubere Energie haben sich seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 besser entwickelt als der Markt", so Beugels. "In diesem Jahrzehnt könnte die Divergenz zwischen Aktien aus dem Bereich saubere Energie und Aktien aus dem Bereich fossile Brennstoffe, die in den letzten zehn Jahren unterdurchschnittlich abgeschnitten haben, sogar noch deutlicher hervortreten."



5. Technologie - Mit Volldampf durch dick und dünn



Die globalen Technologieaktien seien zwar dabei, den drastischsten jährlichen Rückgang seit 14 Jahren zu verzeichnen, jedoch gebe es gute Gründe für langfristig orientierte Anleger, Themen, die mit Technologie in Verbindung stünden, weiterhin überzugewichten, insbesondere im Rahmen eines diversifizierten Ansatzes. "Die größten Herausforderungen - Klimawandel, Energieunabhängigkeit, Pandemierisiken, Lebensmittelsicherheit und die Resilienz der Lieferketten - können alle potenziell durch Technologie gelöst werden", so Greil. "Auch stehen einige der spannendsten neuen Chancen in Verbindung mit Technologie, wie etwa das Metaversum, künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos und die Genomik. Die langfristigen Aussichten für Technologie und Innovationen bleiben vielversprechend." (21.06.2022/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - In einer Welt, die vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, fortgesetzten Unterbrechungen der Lieferketten und anhaltenden Risiken durch Covid-19 von geringem Wachstum und hoher Inflation geprägt ist, haben Anleger weiterhin mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen, so die Analysten der Quintet Private Bank, die Muttergesellschaft von Merck Finck.Hierzu würden Risiken wie eine mögliche Rezession in der Eurozone gehören, insbesondere falls der Krieg in der Ukraine weiter eskaliere sowie eine möglicherweise übertriebene geldpolitische Straffung der US-Notenbank, die die größte Volkswirtschaft der Welt ausbremse. Bei so vielen Unsicherheiten würden Anleger verständlicherweise nervös, wenn es um die künftigen Unternehmensgewinne und die Anlagerenditen gehe.Hinter all den beunruhigenden Schlagzeilen würden sich jedoch auch beträchtliche langfristige Chancen verbergen, die sich in diesem Zeitalter der Umbrüche ergeben würden. Sowohl Russlands Einmarsch in die Ukraine als auch die Pandemie hätten dazu geführt, dass Unternehmen ihre Produktion zunehmend näher an ihre Heimatmärkte verlagern würden, was wiederum größere Investitionen auf der Angebotsseite der heimischen Wirtschaft zur Folge habe. Zudem würden Unsicherheiten im Energiesektor die Energiewende vorantreiben. Und obwohl die erste Jahreshälfte für Technologieaktien schwierig gewesen sei, könnten Themen wie Cybersicherheit, Robotik und Automatisierung weiter Fahrt aufnehmen.Diese Ansicht würden Robin Beugels, Leiter Investment Management, und Chefstratege Robert Greil bei Merck Finck, vertreten. Der europäische Vermögensverwalter veröffentliche heute seine "Counterpoint"-Publikation zum Halbjahr mit Prognosen zur Weltwirtschaft, den Finanzmärkten und den wichtigsten Anlageklassen. In diesem Marktausblick - der auf der Erwartung eines weltweiten Wirtschaftswachstums von 3,3% im Jahr 2022 basiere (gegenüber 5,8% im Jahr 2021) - würden fünf grundlegende Trends vorgestellt und erläutert, welche Folgen sich daraus für Anleger ergeben könnten.1. Unternehmen - Wenn es hart auf hart kommeDie besten Unternehmen könnten in Zeiten der Unsicherheit, so wie heute, gedeihen, indem sie beispielsweise die Saat für die nächste Wachstumsphase ausbringen würden. Dies erfordere eine langfristige Perspektive und Flexibilität - insbesondere finanzielle Flexibilität. "Aus diesen Gründen geben wir Unternehmen mit starken Bilanzen und einem hohen freien Cashflow den Vorzug", so Robin Beugels. "Finanzielle Stärke verleiht qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen die nötige Flexibilität, die es ihnen ermöglicht, in einem Konjunkturtief weiter zu investieren."