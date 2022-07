Und die EZB? Die Termingeschäfte auf den EONIA und die Dreimonatseinlagen würden für die zweite Jahreshälfte 2023 einen Höchststand von etwa 2% erwarten lassen, danach eine Stabilisierung und anschließend einen langsamen Wiederanstieg.



Wenn der Endpunkt der FED Funds Anfang 2023 bei 3,5% und der des EONIA im gleichen Zeitraum bei 2% liege, wie stark sind dann die nächsten Zinserhöhungen der FED und der EZB in den Zinskurven der Staatsanleihen eingepreise?



In den USA habe sich die Kurve ab der 2-jährigen Laufzeit seit einigen Wochen zwischen 3% und 3,5% eingependelt. Diese Form spiegele die Erwartung wider, dass die kurzfristigen Zinssätze in diesem Jahr steil ansteigen, dann aber 2023 wieder zurückgehen würden, um den Abschwung einzudämmen.



Wenn es der FED gelinge, die weiche Landung der Wirtschaft zu steuern, könnten die mittel- und langfristigen Zinssätze in den kommenden Monaten allmählich sinken und dann wieder steigen, sobald das Szenario einer harten Landung (Mini-Rezession) vermieden werde. Im Falle einer harten Landung wäre der Rückgang der mittel- und langfristigen Zinssätze dagegen stärker ausgeprägt.



In der Eurozone würden die Spreads die Einschätzung dessen erschweren, was zu erwarten sei. Die 10-jährigen Zinssätze in Italien und Deutschland lägen bei 3,5% bzw. 1,5% und damit im Durchschnitt 2,5% über dem erwarteten EZB-Zinsniveau. Auch hier könne man sagen, dass die Anhebungen der EZB im Durchschnitt eingepreist seien.



Beide Kurven würden interessant aussehen, sowohl im Falle einer sanften Landung als auch, noch stärker, im Falle einer Mini-Rezession.



Was auf den Aktienmärkten eingepreist sei, scheine objektiv betrachtet schlechter messbar zu sein. Es sei jedoch zu beachten, dass die Multiplikatoren (Kurs-Gewinn-Verhältnisse) in diesem Jahr deutlich gesunken seien, da die Märkte angesichts der weiterhin steigenden Gewinne gefallen seien.



Die Multiplikatoren des EURO STOXX und der Schwellenländer-Indices lägen im Bereich früherer Krisentiefs. Die Multiplikatoren des führenden Marktes, das heißt der USA, befinden sich noch nicht auf extremen Niveaus, sondern scheinen jetzt nahe an den langfristigen Durchschnittswerten zu liegen, so die Experten von Eurizon Asset Management. Diese Beobachtungen würden nicht ausreichen, um zu sagen, dass die Aktienmärkte ihren Tiefpunkt erreicht hätten. Aber typischerweise würden sich die aktuellen Bewertungsniveaus bei einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont für einen schrittweisen Aufbau von Positionen eignen.



Bei diesen Multiples sei das Szenario einer sanften Konjunkturabschwächung so gut wie sicher eingepreist, was, sollte es eintreten, die Aktienmärkte wieder nach oben treiben würde. Im Falle einer Mini-Rezession müsste jedoch eine Senkung der Gewinnschätzungen einkalkuliert werden. Je weniger stark die Rezession wahrgenommen werde, desto wahrscheinlicher sei es, dass der Gewinnrückgang durch wieder steigende Multiples ausgeglichen werde.



Die Märkte würden nicht mit einer großen Rezession wie im Jahr 2008 rechnen. Ein derartiges Ereignis erscheine ausgesprochen unwahrscheinlich. Unternehmen und Verbraucher würden mit starken Bilanzen in diesen Abschwung gehen. Die Weltwirtschaft müsse sich verlangsamen, um einige Auswüchse zu beseitigen, aber sie bedürfe keiner umfassenden Umstrukturierung. (05.07.2022/ac/a/m)







