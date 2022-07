Seit Jahren stetiges Wachstum

Online Glücksspiel ähnelt der Börse

Möglichkeiten, in Online Glücksspiele zu investieren

Der Online-Glücksspielmarkt boomt seit Jahren und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Immer mehr Menschen entdecken die Vorteile des Online-Glücksspiels und bleiben manchen Marken über Jahre treu. Wer nicht in persönlicher Kapazität beim Spielen das große Glück versuchen will, kann auch anderweitig investieren.



An der Börse notierte Unternehmen

Zunächst bieten die großen Glücksspiel-Anbieter, die an verschiedenen Börsen wie dem London Stock Exchange, dem Nasdaq Stockholm oder sogar dem NYSE notiert sind, solide und oft zuverlässige Dividenden für Investoren. Die Unternehmen haben in der Regel eine ganze Vielzahl an weltweit etablierten Marken in Ihrer Obhut. Interessierte Investoren tun dabei gut, sich vorab selbst mit dem Angebot vertraut zu machen und nicht allein auf die Umsatzzahlen der Glücksspiel-Anbieter zu schauen. Wer eine positive persönliche Verbindung mit einer Firma herstellen kann, fühlt sich beim Investment sicherer.



Online Casinos sind nicht räumlich begrenzt und haben keine Öffnungs- und Schließzeiten, was bedeutet, das rund um die Uhr Geld gespielt, eingesetzt, verloren und gewonnen wird. In dieser Hinsicht sind die an den Börsen notierten Unternehmen so manch anderen Business überlegen und können auch in schwierigen Zeiten Profite einfahren. Ist der Sprit zu teuer? Dann kann man zu Hause bleiben und online spielen.



In Technologie investieren

Da das Wachstum dieses Marktes auch in den kommenden Jahren erwartet wird, sind die Menschen nicht mehr nur daran interessiert, wie bisher Online-Casinospiele zu spielen. Neue Technologien ermöglichen umfangreichere Spiele von beeindruckenden Dimensionen. Virtual Reality ist ein Beispiel, womit im Online Casino künftig neuartige Spiele konzipiert und gespielt werden können. Der Ausbau dieser Technologie geschieht in rasender Geschwindigkeit und bietet interessierten Investoren Möglichkeiten, sich ebenfalls am Boom zu beteiligen.



Ob selbst spielen oder sich an Firmen und Tech-Startups beteiligen - die Investition ins Online Glücksspiel kann sich in vielerlei Hinsicht lohnen. (18.07.2022/ac/a/m)









