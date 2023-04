Der letzte Investitionsboom in Indien liege ein Jahrzehnt zurück und sei von Banken des öffentlichen Sektors angeheizt worden, deren Bilanzen eine Zeit lang gefährdet gewesen seien. Die Lösung sei eine der schwierigsten Aufgaben für die Regierung Modi gewesen, sei aber schließlich durch eine Kombination aus Fusionen und Rekapitalisierung gelöst worden. Das nunmehr gut kapitalisierte indische Bankensystem sei ein wesentlicher Grund dafür, dass ein zyklischer Aufschwung die strukturelle Entwicklung verstärken werde, wodurch auch das Kreditwachstum zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt stetig ansteige.



Für den kommenden Investitionsaufschwung gebe es mehrere Gründe. Nach Ansicht der Experten würden jedoch die Investitionen des privaten Sektors am wichtigsten sein. Diese würden von inländischen Unternehmen kommen, von denen die meisten (mit Ausnahme vielleicht der Adani-Gruppe) über eine sehr starke und wenig verschuldete Finanzlage verfügen würden, sowie von ausländischen Unternehmen.



Mit etwas mehr als 80 Mrd. USD im vergangenen Jahr hätten die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in Indien ein Rekordniveau erreicht. Modis reformierte Fördereinrichtung "Invest India" helfe dabei, ebenso wie die produktionsabhängigen Anreizsysteme. Auch die staatlichen Förderungen würden zunehmen, da der Wettbewerb um neue Investitionen an Fahrt gewinne. Das Aushängeschild sei Apple, dessen iPhone-Exporte aus Indien von 100 Mio. USD/Monat im April 2022 auf eine schwindelerregende 1 Mrd. USD/Monat im Januar dieses Jahres gestiegen seien. Auch die Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe würden rapide zunehmen. Sie kämen aus 162 Ländern in 61 Sektoren und in 31 Bundesstaaten und Territorien, das heiße in fast alle von ihnen.



All dies erkläre, warum Indien jetzt nicht nur ein realistisches Investitionsziel für diejenigen sei, die eine Diversifizierung von China aus anstreben würden. Das solle nicht heißen, dass nicht auch weiterhin ausländische Direktinvestitionen nach Vietnam, Indonesien oder Mexiko fließen würden, aber ein immer größerer Anteil gehe nach Indien.



Genau hier liege das Potenzial für den Konsum. Die Verstädterungsrate in Indien sei mit etwa 35% niedrig. Die Chance bestehe darin, sie noch weiter zu erhöhen. Aber warum sollte man den Bauernhof verlassen, wenn es in den Städten keine Arbeitsplätze gebe, die man aufsuchen könnte? Dieser Investitionsaufschwung setze eine zunehmende Schaffung von Arbeitsplätzen in den Städten voraus, sei es im Baugewerbe, in der verarbeitenden Industrie oder im Dienstleistungssektor, und nur dies werde die Verstädterung vorantreiben. Die Erfahrung lehre, dass ein städtischer Arbeitsplatz mit einem Einkommen verbunden sei, das ein Vielfaches des Einkommens auf dem Land betrage, und dieser Multiplikator wiederum treibe den Konsum an. (20.04.2023/ac/a/m)







Edinburgh (www.aktiencheck.de) - Die indische Infrastruktur wandelt sich von einem "Hindernis" zu einer "Unterstützung". Oder um es mit den Worten von The Economist auszudrücken: "Indien bekommt eine atemberaubend große Verkehrsverbesserung", so Rob Brewis von Aubrey Capital Management.Das derzeitige halsbrecherische Tempo bei den Infrastrukturausgaben werde am stärksten in Mumbai deutlich, wo die Stadtplaner versuchen würden, zehn U-Bahn-Linien gleichzeitig zu bauen, sowie eine teilweise unter Wasser liegende Küstenschnellstraße. Ähnlich verhalte es sich in Indore, wo eine weitere U-Bahn-Linie im Bau sei. Dabei handle es sich eher um einen präventiven Bau, wie man ihn aus China gewohnt sei ("wenn du es baust...").Die meisten englischsprachigen Zeitschriften, die darüber berichten würden, würden der Modi-Regierung jedoch wenig Anerkennung zollen. Der erste Vorwurf sei immer, dass die Entwicklung von früheren Regierungen in Gang gesetzt worden sei. Aber man erinnere sich an die großen Reformen der Regierung von Narasimha Rao Anfang der 1990er Jahre, die Indien von seiner "hinduistischen Wachstumsrate" befreien sollten, und die Zahlen würden eindeutig dagegen sprechen. Im Jahr 1990 hätten China und Indien das gleiche Pro-Kopf-BIP von etwa 350 USD pro Kopf der Bevölkerung gehabt. Heute sei es in China fünfmal so hoch: 12.500 USD gegenüber 2.500 USD. Vor Modi habe es nur sehr wenige Fortschritte gegeben.