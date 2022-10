Brian Davidson, Leiter des Bereichs Klimaökonomie bei Fathom Consulting: "Die wirtschaftlichen Aspekte des Klimawandels sind nach wie vor nur unzureichend bekannt. Diese Studie trägt dazu bei, Licht ins Dunkel zu bringen und wird Unternehmen, Investoren, politischen Entscheidungsträgern und anderen Interessengruppen helfen, dieses wichtige Thema besser zu verstehen."



Energieproduzenten und Versorger seien durch den Klimawandel am stärksten betroffen und würden deshalb am meisten Kapital für die Dekarbonisierung benötigen. Es sei von entscheidender Bedeutung, mehr als die Hälfte der grünen Investments in diese Wirtschaftszweige zu lenken, um die Ziele bis 2050 zu erreichen. Denn im Zuge der Energiewende würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Vermögenswerte anhäufen, die wertlos würden. In der Studie werde ein Wert von 20 Billionen US-Dollar an solchen "Stranded Assets" prognostiziert, der umso größer werde, je länger sich die Energiewende verzögere. Um das finanzielle Risiko für Investoren zu begrenzen, müssten die Unternehmen diese Kosten ermitteln und für die dadurch entstehenden Kosten aufkommen.



Kristina Church, Global Head of Responsible Strategy bei BNY Mellon Investment Management: "Als verantwortungsvolle Investoren und Manager des Kapitals unserer Kunden sehen wir einen großen Wert in Unternehmen mit glaubwürdigen Plänen, wie sie die Energiewende meistern wollen. Für Vermögensverwalter ist ein kontinuierliches Engagement mit dem öffentlichen und privaten Sektor von entscheidender Bedeutung, um einen fairen Übergang zu schaffen. Das Kapital aus Unternehmen abzuziehen ist das aller letzte Mittel, wenn ein Unternehmen die notwendige Umstrukturierung im Sinne der Energiewende nicht vollzieht. Unsere Investitionen hingegen sollen sicherstellen, dass das Kapital dorthin fließt, wo es am dringendsten benötigt wird und wo die größten Chancen für Investoren liegen."



Die Investitionen über 100 Billionen US-Dollar würden Anlegern über viele Branchen und Regionen hinweg Chancen eröffnen. Zulieferer, die Energieproduzenten und Versorger die Mittel zur Dekarbonisierung zur Verfügung stellen würden, würden den größten Nutzen haben. Zu den größten Profiteuren dürften Unternehmen gehören, die Batteriespeicher, Netzinfrastruktur und Rohrleitungen für die Kohlenstoffdioxidspeicherung ("Carbon Capture"), Wasserstoff und Erdgas herstellen.



Geografisch gesehen werde mehr als die Hälfte der 100 Billionen US-Dollar in den Schwellenländern und fast ein Viertel allein in China benötigt. Der Anteil der weltweiten grünen Investitionen, die in den Schwellenländern erforderlich seien, um Netto-Null zu erreichen, sei größer als der derzeitige Anteil dieser Märkte am jährlichen, globalen BIP. Da die Dekarbonisierung dort im Vergleich zu den fortgeschrittenen Volkswirtschaften billiger sei, könne die Energiewende in den Schwellenländern zu größeren Renditen führen, sowohl finanziell als auch ökologisch. (25.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - BNY Mellon Investment Management, mit 1,8 Billionen US-Dollar einer der führenden globalen Vermögensverwalter, legt in Zusammenarbeit mit Fathom Consulting die Ergebnisse der Studie "Net Zero by 2050" vor.Daraus gehe hervor, dass die Weltwirtschaft bei der Erreichung des Netto-Null-Ziels für das Jahr 2050 deutlich hinter dem Zeitplan zurückliege. Diese Lücke könne jedoch mit 100 Billionen US-Dollar an "grünen" Investitionen geschlossen werden.Obwohl grüne Investitionen zunehmen würden, zeige die Studie, dass Regierungen, Vermögensverwalter und Unternehmen mehr tun müssten, um das Netto-Null-Emissions-Ziel zu erreichen. Die 100 Billionen US-Dollar würden etwa 15% der gesamten weltweiten Investitionen in den nächsten 30 Jahren oder etwa 3% des globalen Bruttoinlandprodukts (BIP) im gleichen Zeitraum entsprechen. Darüber hinaus müssten allein die Unternehmen des S&P 500 bis 2050 rund 12 Billionen Dollar an grünen Investitionen tätigen, um auf Kurs zu bleiben.