In den letzten Jahren habe das Konzept der Wiederbefüllung und Wiederverwendung einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt und ein dynamisches Ökosystem von Unternehmen, Pilotprojekten und Kooperationen zwischen Marken und Einzelhändlern hervorgebracht. Trotz der Herausforderungen, die mit dem tiefgreifenden Wandel verbunden seien, reife die Branche allmählich.



Dies ebne den Weg für Nachfüll- und Mehrweglösungen in größerem Maßstab und bringe uns einer nachhaltigen Zukunft mit weniger Abfall näher. Während dieses Reifeprozesses habe LOIM eine Reihe von Erfolgsfaktoren identifiziere, die LOIM optimistisch stimmen würden, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein echter Wandel stattfinden werde.

Entwicklung nutzerorientierter Lösungen



Es könne schwierig sein, Menschen dazu zu bewegen, neue Gewohnheiten anzunehmen und sich für Mehrweglösungen zu entscheiden. Lösungen müssten die Verbraucher ansprechen, indem sie Aufgaben erleichtern und Anreize bieten würden, z. B. Echtzeitinformationen oder ein müheloses Pfandsystem.



Es gebe kein Einheitsmodell für die Wiederverwendung und Wiederbefüllung, sondern die Lösungen müssten auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten sein. Beispielsweise sei die Einführung von Mehrwegverpackungen im Hotel- und Gaststättengewerbe vielversprechend, da sie die Produktion von Kunststoffabfällen erheblich reduzieren könnten. Nachfülllösungen würden sich auch besonders gut für Hygiene- und Pflegeprodukte eignen, insbesondere wenn sie über E-Commerce-Modelle vertrieben würden. Einige Unternehmen hätten ihr Geschäftsmodell in diese Richtung entwickelt und würden nachfüllbare Produkte auf Abonnementbasis anbieten, was bequem sei, neue Gewohnheiten fördere und die Kundenbindung stärke. Die in der Schweiz erhältliche Marke 900.care beispielsweise biete nachfüllbare Lösungen an und versende konzentriertes Pulver anstelle von Produkten, die zu 90% mit Wasser verdünnt würden. Auf diese Weise könnten Plastikmüll und Kohlendioxidemissionen erheblich reduzieren werden.



Darüber hinaus würden Wiederverwendungs- und Nachfüllungssysteme oft eine völlig neue Infrastruktur und das Engagement und die Zusammenarbeit vieler Interessengruppen erfordern, einschließlich Marken, Einzelhändler und Behörden - von der Sammlung über die Reinigung bis hin zum Vertrieb. Daher seien starke Partnerschaften, die komplementäre Fähigkeiten vereinen, der Schlüssel zur Entwicklung von Nachfüll- und Wiederverwendungsmodellen und zur Erschließung von wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen.



Die Aussichten für Kunststoffe



Unterstützt durch das wachsende Bewusstsein und die sich ändernden Vorlieben der Verbraucher, das Engagement der Marken und die Unterstützung durch die Regulierungsbehörden sei LOIM der Meinung, dass Mehrweg an einem Wendepunkt stehe. Die zunehmende Akzeptanz senke die Kosten und locke neue Akteure an. Marken und Einzelhändler würden beginnen, diese Modelle zu übernehmen, um ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen nachzukommen, regulatorische Risiken abzusichern und sinnvolle Kundenbeziehungen aufzubauen - wer dies nicht tue, riskiere Vertrauen und Marktanteile.



Auch Investoren würden eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum gehe, die Umstellung auf Nachfüll- und Mehrwegmodelle für Verpackungen voranzutreiben. Sie könnten eine wachsende Marktchance nutzen und die Skalierbarkeit und Innovation dieser Modelle beschleunigen, indem sie Partnerschaften und gemeinschaftliche Initiativen fördern würden. Letztlich würden Investitionen in die Wiederbefüllung und Wiederverwendung von Verpackungen Anlegern die Möglichkei bieten, attraktive finanzielle Erträge zu erzielen und gleichzeitig einen positiven ökologischen Wandel herbeizuführen.







Genf (www.aktiencheck.de) - Der Kampf gegen die Plastikverschmutzung ist zu einem globalen Anliegen geworden, so Felix Philipp, Head of Circular Economy Research, Lombard Odier IM (LOIM).Dies zeige sich in der zunehmenden Sensibilisierung der Verbraucher, in den Bemühungen um gesetzliche Regelungen (auch auf internationaler Ebene) und in den Verpflichtungen der Unternehmen, das Problem der Plastikverschmutzung anzugehen.Dennoch seien die bisherigen Fortschritte begrenzt. Die Produktion von Verpackungsabfällen sei so hoch wie nie zuvor und die weltweiten Recyclingraten seien nach wie vor niedrig. Fossile Kunststoffe würden allmählich durch recycelte oder biologisch hergestellte Verpackungen ersetzt, aber die Anforderungen an Leistung und Kostenwettbewerbsfähigkeit die Akzeptanz dieser Verpackungen bei den Markenherstellern immer noch einschränken.Um die Krise der Kunststoffabfälle wirksam zu bekämpfen, müssten wir auch die Materialien, die wir bereits hätten, besser nutzen - vor allem durch Wiederverwendung und Wiederbefüllung.Sowohl die Wiederverwendung als auch die Wiederbefüllung würden darauf abzielen, die Menge der Verpackungen, die im Abfall landen würden, zu reduzieren. So könne der Bedarf an neuen Materialien verringert und die Umweltauswirkungen ihrer Herstellung, ihres Transports und ihrer Entsorgung reduziert werden.Die Wiederverwendung von Verpackungen sei kein neues Konzept. Früher sei der Milchmann eine vertraute Figur gewesen, die uns frische Milch in wiederverwendbaren Glasflaschen an die Haustür geliefert habe. Nach dem Verzehr seien die leeren Flaschen eingesammelt, sterilisiert und wiederverwendet worden, wodurch der Abfall erheblich reduziert worden sei. Dieses Modell sei ein Beispiel für die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft gewesen, lange bevor der Begriff populär geworden sei.