"Viel eher war im bisherigen Jahresverlauf ein ausgeprägter 'Bounce-Effekt' zu beobachten. Was im Jahr 2022 am meisten nach unten gedrückt wurde, stieg im Jahr 2023 umso dynamischer an. Wer zum Jahreswechsel also Schwerpunkte in den 'unbeliebten' Kategorien Technologie, zyklischer Konsum und Kommunikationsdienstleistungen gesetzt hat, kann umso mehr von einer dynamischen Bullenmarktphase sprechen", ordne Thomas Grüner die Situation ein.



Unabhängig von der Performance in der jüngsten Vergangenheit hätten Anleger tendenziell den Drang verspürt, in pessimistischen Marktphasen mit negativer Kursentwicklung nach "sicheren Kategorien" im Aktienmarkt Ausschau zu halten. Diese Rolle würde von klassisch defensiven Sektoren ausgefüllt, die im vorliegenden Fall flächendeckend in die Kategorie "Top in 2022, Flop in 2023" fallen würden - es gäbe also vielfältige Ursachen, im Jahr 2023 bisher aufs falsche Pferd gesetzt zu haben.



"Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Vergleich zwischen Dividendenaktien und dem breiten Aktienmarkt. Gerade in schwierigen Marktphasen werden Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten, als sicherer Hafen im Aktienbereich identifiziert. Dabei werden Cash-Flows oft mit Renditen verwechselt und auch in der Stilbetrachtung ist es im vorliegenden Fall so, dass Dividendenaktien im Jahr 2022 eine robuste Rolle gespielt haben, im bisherigen Jahresverlauf allerdings dem breiten Markt hinterherhinken", berichte Thomas Grüner.



Der Rezenz-Effekt zeige sich im Jahr 2023 vielseitig - zum Nachteil vieler Aktienanleger, die nicht in vollem Ausmaß (oder gar nicht) von der dynamischen Aufwärtsphase hätten profitieren können. Thomas Grüner fasse zusammen: "Die wichtigste Entscheidung ist sicherlich, weiterhin Zeit im Aktienmarkt zu verbringen - dieser Bullenmarkt ist noch längst nicht am Ende. Wir befinden uns jedoch in einer sehr selektiven Phase und es bleibt spannend, wenn der 'Bounce-Effekt' ausläuft und in eine Phase übergeht, in welcher ganz andere taktische Auswahlkriterien gefragt sind." (06.07.2023/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Im Rückblick auf das erste Halbjahr 2023 lässt sich zweifelsfrei erkennen, dass die globalen Aktienmärkte eine sehr dynamische Aufwärtsphase durchlaufen haben, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Somit bestehe das größte Risiko für Anleger darin, gar nicht in den Aktienmärkten investiert gewesen zu sein, resümiere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments: "Denn wer dynamische Bullenmarktphasen verpasst, läuft definitiv Gefahr, seine langfristigen Anlageziele nicht zu erreichen." Der Aktienmarkt habe es den Anlegern wieder einmal nicht leicht gemacht, von der positiven Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf zu profitieren - denn im vorangegangenen Börsenjahr 2022 habe es für Anleger unzählige, vermeintlich logische Gründe gegeben, dem Aktienmarkt lieber den Rücken zuzukehren. "Märkte lieben es, die Mehrheit der Anleger auf die falsche Fährte zu locken", so Grüner weiter.