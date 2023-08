Kabellösungen: Recherchen von AllianceBernstein deuten auf ein exponentielles Wachstum der Nachfrage nach Mittel- und Hochspannungskabeln hin, da die starke Nachfrage nach Anlagen für erneuerbare Energien in Verbindung mit überfälligen Modernisierungen ein günstiges Preisumfeld schafft. Der Kabelhersteller Prysmian (ISIN: IT0004176001, WKN: A0MP84) Group habe beispielsweise kürzlich einen globalen Auftrag für den Anschluss neuer Windparks mithilfe von Unterseekabeln erhalten.



Infrastrukturberatung: Diese Unternehmen würden in den Bereichen ESG-freundliche Infrastruktur, Logistik und Bau für Transport, Anlagen und Wasseraufbereitungsanlagen beraten. AECOM Technology (ISIN: US00766T1007, WKN: A0MMEV) zum Beispiel sei einer der Top-Wettbewerber auf diesem 80-Milliarden-US-Dollar-Markt, der über Jahrzehnte hinweg jährlich zweistellig wachsen dürfte. Der ESG-Aktionsplan des Unternehmens sehe vor, den CO2-Ausstoß bei Großprojekten um mindestens 50 Prozent zu reduzieren, was etwa 84 Millionen Tonnen vermiedenem CO2 entspreche.



Die Bewertung der Klimaresilienz trage dazu bei, Unternehmen zu identifizieren, die langfristig ein höheres Ertragspotenzial besitzen würden. Allerdings sollte das nicht das einzige Kriterium sein, auch nicht bei einer Strategie für CO2-arme Aktien. Es komme auch auf Qualität und Preis an.



Qualitätsunternehmen seien robuste Unternehmen mit gut abgesicherten Wettbewerbsvorteilen und tragfähigen Cashflows. Außerdem hätten sie bei hoher oder steigender Inflation in der Regel einen Vorteil - dank ihrer Preissetzungsmacht, ihrer Branchenführerschaft oder beidem. Neben der Konzentration auf hohe Qualität und Klimaresilienz sei zudem Preisbewusstsein wichtig. Selbst die stärksten Unternehmen mit niedrigem CO2-Ausstoß könnten überbewertet sein, wenn die Märkte heiß laufen würden, insbesondere wenn sie an den Technologiesektor gebunden seien.



Der Kampf gegen den Klimawandel sei noch lange nicht vorbei. Aber die Frontlinien würden ständig mit innovativen, hochwertigen Unternehmen verstärkt. Der Klimawandel sollte deshalb in aktive Anlageentscheidungen einbezogen werden, da er einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Wertentwicklung von Aktien leiste. (31.08.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Angesichts der Rekordtemperaturen verstärkt die öffentliche Hand ihre Dekarbonisierungsanstrengungen und motiviert Unternehmen zur Mitarbeit. Die neue Politik spiegelt die wachsende Dringlichkeit wider, sich mit dem Klimarisiko auseinanderzusetzen - und bietet Anlagechancen, so Kent Hargis, Co-Chief Investment Officer - Strategic Core Equities bei AlllianceBernstein (AB).Die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels seien gravierend, wobei die Energiekrise derzeit das Epizentrum darstelle. So habe beispielsweise die Verknappung von Gas und Öl infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine zu einem sprunghaften Anstieg der Kosten geführt. Die Herausforderungen des Klimawandels würden sich über alle Branchen erstrecken und Unternehmen nach wirksamen Lösungen suchen lassen. Durch bewährte Verfahren, Technologie, angemessene Finanzierung und effektive staatliche Maßnahmen könnten Unternehmen und Länder gleichermaßen den CO2-Ausstoß senken oder vermeiden. Gestützt würden diese Bemühungen von einer Vielzahl öffentlicher Programme und Finanzierungen, wobei vor allem Europa mit dem Europäischen Green Deal und die USA mit dem Gesetz zur Reduzierung der Inflation Vorreiterrollen einnehmen würden. So sehe das US-Gesetz zur Verringerung der Inflation ("Inflation Reduction Act") einen Rekordbetrag von 369 Milliarden US-Dollar vor, um die CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren um 40 Prozent zu senken. Ein potenzieller europäischer Green Deal könnte 375 Milliarden Euro umfassen.Eine aktive Aktienselektion sei der Schlüssel, um Unternehmen zu identifizieren, die gut positioniert seien, um die anhaltende Klimakrise zu bewältigen, ohne dabei Erträge zu opfern. Bei den europäischen Industriewerten hätten sich zum Beispiel in den folgenden Kategorien klare Vorreiter der Dekarbonisierung herauskristallisiert: