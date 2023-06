Quelle: Pixabay

Bet-at-home (VIE:BAH)

BWIN (P2G1)

Auch Bwin bietet in Deutschland mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder seine Wetten und Casinospiele an und achtet auf Sichertet und schützt Kundengelder abseits der Firmengelder. Für österreichische Wettfans wird unter der Lizenz der Malta Gaming Authority das Angebot präsentiert.



Die Aktie hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt hinter sich. Investoren sind sich aber sicher, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um vom Wachstum der Glücksspielbranche zu profitieren. Auch die Lizenz der GGL und die Regulierung in Deutschland werden dazu beitragen, dass die Aktie des Unternehmers wieder steigen wird.



Die Beliebtheit des Online Buchmachers liegt auch in den zahlreichen Partnerschaften mit diversen Vereinen und Sportlern, die für die Bekanntheit und Beliebtheit des Unternehmens verantwortlich sind. So hat Bwin Kooperationen mit großen Fußballvereinen wie Real Madrid, Atlético Madrid und Borussia Dortmund geschlossen und stärkt seine Marke mit Stadionwerbung oder Fan-Artikeln. In der Vergangenheit hatte der Buchmacher auch Partnerschaften mit prominenten Tennis-Veranstaltungen wie der ATP World Tour und der WTA-Tour.



William Hill PLC (WMH)

Das britische Unternehmen ist seit 1934 als Buchmacher tätig. Zuerst nur in Wettshops Großbritannien zu finden, hat sich das Unternehmen rasch weltweit ausgebreitet und zählt heute zu den bekanntesten Wettanbietern. Neben den zahlreichen Wettshops hat die starke Online Präsenz dafür gesorgt, die immer größer werdende Nachfrage zu stillen. Das große Angebot an Sportwetten mit attraktiven Quoten und vielen Wettmärkten haben die Marke zu einem wichtigen Akteur in der Branche gemacht.



DraftKings Inc. (DKNG)

Dabei handelt es sich um einen weiteren führenden Anbieter in der Sportwetten Branche. Sportwetten-Fans können sich besonders für die Daily-Fantasy-Plattform begeistern. Diese stellt Wettmöglichkeiten für verschiedene Sportarten zur Verfügung.



DraftKings ist in der Szene längst kein Unbekannter mehr, schließlich ist das Unternehmen zahlreiche Kooperationen mit bekannten Marken in den USA eingegangen. Darunter befinden sich auch die NBA, die NFL oder die MLB. Selbst bei der World Series of Poker, der jährlichen Poker-Weltmeisterschaft in Las Vegas, ist DraftKings schon als Sponsor aufgetreten. Das Unternehmen richtet seinen Fokus verstärkt auf Benutzerfreundlichkeit und Technologie, das macht es für potenzielle Investoren so interessant.



Flutter Entertainment (FLTR)

Unter dem Dach von Flutter Entertainment finden sich zahlreiche bekannte Namen der Branche. Der multinationale Sportwettenanbieter hat so bekannte Marken wie Paddy Power, PokerStars, Betfair, Sky Bet, und FanDuel in seinem Portfolio versammelt. Diese zahlreichen Übernahmen und Fusionen haben die Firma weltweit bekannt gemacht und für Wachstum gesorgt. Flutter Entertainment ist stark auf dem europäischen Markt vertreten und daneben auch in den USA präsent. Der Trend hin zu Regulierungen in der Branche gibt Flutter Entertainment eine gute Startposition für weiteres Wachstum, denn seine Marken können auf eine lange Tradition verweisen.



Fazit

Wer in Sportwetten-Aktien investiert und von diesem wachsenden globalen Markt profitieren möchte, sollte einen Blick auf bekannte Marken werfen und ihre Entwicklung im Auge behalten. Der Einsatz neuer Technologien, strategische Partnerschaften und eine starke Präsenz am Markt können das Wachstum voranzutreiben. Doch bevor Anleger in Aktien investieren, ist es wichtig, auf Regulierungen und Lizenzen und auf die Finanzlage der Unternehmen zu achten. (19.06.2023/ac/a/m)









