NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

266,91 USD -2,39% (20.10.2023)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (23.10.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) weiterhin mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 386 USD auf 363 USD.Der Gewinn pro Aktie von Intuitive Surgical habe über den Erwartungen gelegen, obwohl der Umsatz unter dem Konsens gelegen habe. Intuitive habe im dritten Quartal ein starkes Wachstum bei den Eingriffen, sowohl in den U.S. als auch in OUS verzeichnet, und das Wachstum bei den bariatrischen Eingriffen sei trotz einer Verlangsamung in den U.S. im Vergleich zum zweiten Quartal zweistellig gewesen.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Intuitive Surgical-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:250,80 EUR -0,50% (23.10.2023, 13:17)