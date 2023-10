Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

250,70 EUR -0,54% (23.10.2023, 10:30)



NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

266,91 USD -2,39% (20.10.2023, 22:00)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (23.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von Analyst Ryan Zimmerman von BTIG:Ryan Zimmerman, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) nach den Ergebnissen des dritten Quartals weiterhin mit "buy" ein.Das Wachstum des Unternehmens bei den Eingriffen und Systemen habe knapp über den Schätzungen gelegen, aber der Umsatz sei unter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Rückgang der Aktie spiegele die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Engagements von Intuitive Surgical in der Bariatrie wider, verbunden mit der steigenden Akzeptanz von GLP-1, was den längerfristigen Nutzen der Robotik in dieser Verfahrensklasse infrage stelle, so Ryan Zimmerman in einer Research Note.BTIG füge hinzu, dass obwohl die zunehmende Annahme von Leasingverträgen für das System die Hauptursache für den Rückgang der Systemverkäufe im Quartal gewesen sei, das Unternehmen angesichts des begrenzten Wettbewerbs auf dem US-Markt und der längerfristigen Leasingtrends, die die Kundenbindung fördern würden, den nachbörslichen Ausverkauf für übertrieben halte.Ryan Zimmerman, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von Intuitive unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 373 auf 340 USD gesenkt. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie: