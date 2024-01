NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

371,93 USD +3,64% (18.01.2024)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (19.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG).BTIG führe an, dass nach der Investorenpräsentation von letzter Woche und den steigenden Erwartungen an ein Da Vinci-System der nächsten Generation, das im GJ24 auf den Markt kommen solle, "Spannung" aufkomme. Die Aktien würden bereits mit dem 57,4Fachen des erwarteten Gewinns in den nächsten zwölf Monaten gehandelt, aber auf Mehrjahresbasis lägen die Aktien nicht über einer Standardabweichung, und ein gleichbleibender Multiplikator könne die Aktien bis zur Markteinführung unterstützen.Die Analysten von BTIG stufen die Intuitive Surgical-Aktie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 340,00 auf 392,00 USD angehoben. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:345,10 EUR +0,86% (19.01.2024, 13:19)