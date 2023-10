NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

266,91 USD -2,39% (20.10.2023)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (23.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von Piper Sandler:Adam Maeder, Analyst von Piper Sandler, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG).Die Q3-Performance von Intuitive sei solide gewesen, aber leicht hinter dem Konsens zurückgeblieben. Der Umsatz von Systems habe die Schätzungen aufgrund eines höheren Anteils von Operating-Leasingverträgen gegenüber Investitionskäufen verfehlt, so der Analyst. Obwohl das Update gemischt ausgefallen sei, bleibe Maeder konstruktiv für die weitere Entwicklung des Unternehmens.Adam Maeder, Analyst von Piper Sandler, stuft die Intuitive Surgical-Aktie nach wie vor mit dem Rating "overweight" ein. Das Kursziel werde von 385,00 auf 325,00 USD gekappt. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:250,80 EUR -0,50% (23.10.2023, 13:17)