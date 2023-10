NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (23.10.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG).Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal sei durch geringer als erwartete Systemplatzierungen in China, eine höher als erwartete Gesamt-Leasingrate für da Vinci-Systeme und einen sequenziell niedrigeren OUS-Umsatz pro Eingriff beeinträchtigt worden, was zu einer Verfehlung der Unternehmens- und Konsensschätzungen geführt habe. Der anhaltende Druck drücke die Schätzungen des Unternehmens für 2023 und 2024 nach unten, aber mit den allgemeinen Geschäftsgrundlagen, die "in eine ermutigende Richtung weisen", sehe Stifel die Geschichte von Intuitive weiterhin "positiv".Die Analysten von Stifel stufen die Intuitive Surgical-Aktie unverändert mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 375,00 auf 315,00 USD gesenkt. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:250,00 EUR -0,81% (23.10.2023, 12:42)