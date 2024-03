Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (15.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) unter die Lupe.Immer mehr Operationen würden mit Robotern aus dem Hause Intuitive Surgical durchgeführt. Das US-Unternehmen sei der unangefochtene Marktführer in der roboterassistierten Chirurgie und dürfte diese Position noch lange inne haben. Denn ein neuer Roboter stehe in den Startlöchern, der nun dank der US-Gesundheitsbehörde die OP-Säle erobern dürfe.Die FDA habe am Donnerstag die Freigabe für den Multiport-Roboter "Da Vinci 5". Das Produkt erweitere das bestehende Produktportfolio des Medizintechnik-Riesen und ermöglicht damit neue Prozeduren, was sich wiederum positiv auf den Umsatz und später auch auf den Gewinn auswirken dürfte.Die Intuitive Surgical-Aktie reagiere auf die Nachricht mit einem Kursplus und notiere nur knapp unter dem Rekordhoch bei 403 USD. In einem freundlichen Gesamtmarkt dürfte der Medizintechnik-Titel schon bald neue Rekordmarken erreichen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie: