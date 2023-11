Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

280,05 EUR +0,05% (20.11.2023, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

305,28 USD +0,44% (17.11.2023, 21:59)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (20.11.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe ein Abendessen mit zwei großen Roboterchirurgen veranstaltet, die beide "Tausende von Roboteroperationen" durchgeführt hätten. Die Ärzte hätten die Ansicht vertreten, dass Intuitive sein da Vinci-System der nächsten Generation möglicherweise schon in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt bringen könnte, und würden glauben, dass viele der da Vinci-Upgrades der nächsten Generation "software"-zentriert sein würden und nicht nur die Hardware betreffen würden, so Stifel gegenüber den Investoren.Während die Schätzungen von Stifel bis zur offiziellen Ankündigung eines neuen Systems unverändert bleiben würden, erhöhe das Unternehmen sein Kursziel und den Bewertungsmultiplikator, um seine allgemein hohe Überzeugung von den langfristigen, nachhaltigen Wachstumsaussichten der Roboterchirurgie und das Potenzial von Intuitive, aktuellen Stifel-Prognosen zu übertreffen, widerzuspiegeln, so die Analysten weiter.Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Intuitive Surgical weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 315 auf 350 USD. (Analyse vom 17.11.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie: