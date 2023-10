NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

274,16 USD +0,37% (16.10.2023)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Anthony Petrone, Analyst von Mizuho Securities USA, kürzt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG).Der Analyst senke vor der Gewinnsaison für das dritte Quartal die Kursziele für mehrere Medizintechnikunternehmen, um die Ergebnisse von Umfragen unter Krankenhäusern und Ärzten sowie von Überprüfungen der wichtigsten Meinungsführer zu berücksichtigen. Die Zielsenkungen würden dem starken Rückgang innerhalb des Quartals Rechnung tragen, der zum Teil auf Bedenken hinsichtlich des GLP-1-Risikos zurückzuführen sei.Anthony Petrone, Analyst von Mizuho Securities USA, bewertet die Intuitive Surgical-Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 370,00 auf 320,00 USD reduziert. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:260,20 Euro +0,27% (17.10.2023, 13:06)