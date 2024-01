NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (15.01.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Shagun Singh, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG).Starke Eingriffsvolumina und eine hohe Systemauslastung hätten dem MedTech-Unternehmen im Jahr 2023 ein Umsatzwachstum von 14,5% (ohne Wechselkurs) beschert, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die anfängliche Wachstumsprognose des Managements für das Jahr 2024 von 13 bis 16% scheine konservativ zu sein, was mit historischen Trends übereinstimme, die anfangs konservativ seien und im Laufe des Jahres erhöht und verringert würden.Shagun Singh, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Intuitive Surgical-Aktie bestätigt und das Kursziel von 380 auf 400 USD angehoben. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:333,95 EUR +0,50% (15.01.2024, 14:58)