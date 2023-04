NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

300,935 USD +11,76% (19.04.2023, 20:40)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (19.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) unter die Lupe.Die Intuitive Surgical-Aktie lege heute, beflügelt von starken Q1-Zahlen, zweistellig zu. Grund für die gute Entwicklung seien die gut laufenden Geschäfte mit Operationsrobotern gewesen. Das Papier des US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmens setze damit den Aufwärtstrend seit Mitte März fort und stehe kurz vor dem Ausbruch über einen wichtigen charttechnischen Widerstand. Zusätzlichen Rückenwind würden mehrere bullishe Analystenstudien liefern. Mehrere Experten würden jetzt ihre Kursziele erhöhen und ihre bullishen Positionen bestätigen.Die Intuitive Surgical-Aktie notiere auf Jahreshoch. Die Marke von 275 USD habe sich bisher als Widerstandszone erwiesen. Festige sich dort der Kurs, entstehe ein Kaufsignal. "Der Aktionär" bleibe weiterhin bullish. Das Kursziel laute 345 USD, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:274,15 Euro +11,72% (19.04.2023, 20:47)