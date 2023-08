NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

320,28 USD +0,53% (31.08.2023, 16:43)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:
US46120E6023

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (31.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intuitive Surgical sei weltweit führend bei OP-Robotern. Natürlich komme da Konkurrenz auf, aber sie müsse erst in den Markt kommen. Operativ laufe das Geschäft von Intuitive Surgical, die Zahlen seien sehr gut ausgefallen. Zuletzt habe die Intuitive Surgical-Aktie eine "coole" Chance geboten, unter der Marke von 300 USD einzusteigen. Jetzt habe sie die 200-Tage-Linie und den langfristigen Aufwärtstrend erfolgreich getestet und es gehe weiter nach oben. Bei Intuitive Surgical sieht es insgesamt sehr schön aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:294,50 Euro +0,94% (31.08.2023, 17:10)