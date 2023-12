Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

Kurzprofil Intuitive Surgical Inc.:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (22.12.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) weiterhin mit "buy" ein.Truist sehe die Medtech-Branche auf dem Weg ins Geschäftsjahr 2024 positiver. Das Unternehmen verweise auf schwindende Rezessionsängste, eine nach unten gerichtete Zinswahrnehmung, eine "pragmatischere" Sichtweise in Bezug auf den GLP1-Überhang/die Auswirkungen und ein attraktives Wachstumsprofil für den Medtech-Sektor im nächsten Jahr.Nach einem "harten" Jahr 2023 im Gesundheitswesen könnte Medtech ein relatives Ziel für Fonds innerhalb des Gesundheitswesens und sogar "sektorübergreifend" als ein "Beta-/Wachstumssegment" sein, das eine unterdurchschnittliche Leistung gezeigt habe, so Truist in einer Research-Note.Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Intuitive Surgical unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 375 auf 390 USD. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie: