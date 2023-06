NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

317,49 USD +1,70% (05.06.2023)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (06.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von BTIG:Ryan Zimmerman, Analyst von BTIG, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) an.Der Analyst habe eine breitere Research-Note veröffentlicht, die die Q1-Ergebnisse im Bereich Medizintechnik zusammenfasse. Die Gruppe habe ein starkes erstes Quartal mit einem guten Start in die Ertragssaison verzeichnet. 84% der Unternehmen im Abdeckungsuniversum hätten die Umsatzerwartungen übertroffen, während 64% die Ertragsschätzungen übertroffen hätten. Für Intuitive Surgical füge Zimmerman hinzu, dass die Kombination aus verbesserter Verfahrensdynamik, fehlender Verlangsamung der Systemnachfrage, steigendem I&A-Preis und dem Potenzial für einen GJ24-DV-Zyklus die Aktie "überzeugend" mache.Ryan Zimmerman, Analyst von BTIG, bewertet die Intuitive Surgical-Aktie weiterhin mit den Rating "buy". Das Kursziel werde von 313,00 auf 326,00 USD erhöht. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:296,80 Euro +0,12% (06.06.2023, 10:52)