NASDAQ-Aktienkurs Intuit-Aktie:

565,07 USD +0,68% (28.11.2023, 22:00)



ISIN Intuit-Aktie:

US4612021034



WKN Intuit-Aktie:

886053



Ticker-Symbol Intuit-Aktie:

ITU



NASDAQ-Symbol Intuit-Aktie:

INTU



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (29.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) unverändert mit "outperform" ein.Intuit habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr hingelegt und im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zugelegt, so BMO in einer Research Note. Vor einem uneinheitlichen Hintergrund verfüge das Unternehmen weiterhin über reichlich Hebel mit einem günstigen Mix, unterstützenden Preismaßnahmen in mehreren Teilen des Portfolios und mehreren Vektoren von KI-Chancen, um das Wachstum voranzutreiben, so BMO weiter. Die drei marktführenden Plattformen von Intuit - TurboTax, QuickBooks und Credit Karma - sollten gemeinsam ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich auf mehrjähriger Basis erzielen, so BMO.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Intuit unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 605 auf 640 USD. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Intuit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:519,00 EUR +0,86% (29.11.2023, 12:16)