NASDAQ-Aktienkurs Intuit-Aktie:

564,07 USD -0,03% (24.11.2023, 19:00)



ISIN Intuit-Aktie:

US4612021034



WKN Intuit-Aktie: 886053

886053



Ticker-Symbol Intuit-Aktie: ITU

ITU



NASDAQ-Symbol Intuit-Aktie: INTU

INTU



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (27.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities erhöhen das Kursziel für die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) von 410 auf 470 USD.Vor dem Bericht über die Ergebnisse des ersten Quartals nach Börsenschluss am Dienstag, den 28. November, sei J.P. Morgan konstruktiv in Bezug auf Intuits Muster einer soliden Ausführung in seinen hartnäckigeren Produktlinien und bleibe bei seiner positiven Einschätzung von Intuits Innovationstempo, einschließlich seines durchdachten Ansatzes, generative KI in GenOS und Intuit Assist zu integrieren. JP Morgans Analyse der Web-Traffic-Daten für Intuits Produktpalette sei insgesamt positiv für QuickBooks und Credit Karma, gemischt für TurboTax, und negativ für Mailchimp.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von Intuit weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 26.11.2023)Börsenplätze Intuit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:511,30 EUR -0,78% (27.11.2023, 10:57)