Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der Gesamtmarktschwäche sei es auch bei den Papieren von Intuit zu einem Rücksetzer gekommen. Und das, obwohl der Anbieter von Finanz- und Marketing-Software zuletzt starke Quartalszahlen und eine überzeugende Prognose präsentiert habe. Die Citigroup sehe daher im jüngsten Abverkauf eine gute Einstiegsgelegenheit.Citi-Analyst Steven Enders habe Intuit auf die Liste seiner Top-Picks gesetzt. "Zu Beginn der nächsten Phase und einer potenziellen Rezession bevorzugen wir Titel, die solide ROIs mit schnellen Amortisationszeiten erzielen können, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Verkaufsabwicklung haben und deren Produkte sich einer erhöhten Nachfrage erfreuen", habe Enders am Mittwoch geschrieben.Intuit erfülle alle diese Kriterien und habe eine nachweislich starke Erfolgsbilanz in der vergangenen Rezession. Dies untermauere die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Zudem würden die anstehenden Preiserhöhungen von QuickBooks dem Unternehmen helfen, sich in diesem Umfeld zu behaupten.Bullish bleiben würden auch die anderen Wall Street-Analysten. Insgesamt würden laut Bloomberg 20 Experten die Aktie zum Kauf und drei zum Halten empfehlen. Verkaufsempfehlungen gebe es keine. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 574,76 Dollar. Das liege 33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Intuit-Aktie. (Analyse vom 01.09.2022)Hinweis auf Interessenskonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Intuit.