NASDAQ-Aktienkurs Intuit-Aktie:

565,07 USD +0,68% (28.11.2023, 22:00)



ISIN Intuit-Aktie:

US4612021034



WKN Intuit-Aktie:

886053



Ticker-Symbol Intuit-Aktie:

ITU



NASDAQ-Symbol Intuit-Aktie:

INTU



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von Barclays:Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) nach dem soliden Bericht für das erste Quartal weiterhin mit "overweight" ein.Das erste Quartal sei ein kleines Quartal für Intuit und habe keinen signifikanten Einfluss auf den Investment Case, so Raimo Lenschow in einer Research Note. Allerdings habe sich in diesem ersten Quartal die Angst vor dem Druck im Bereich der Kleinunternehmen nicht bewahrheitet, da das Segment der Kleinunternehmen etwas über dem Konsens gelegen habe, während Credit Karma ebenfalls sein Niveau gefunden habe, was bedeute, dass die Aktien weiter arbeiten könnten, so die Firma.Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Intuit unverändert mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 570 auf 660 USD. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Intuit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:519,00 EUR +0,86% (29.11.2023, 12:16)