NASDAQ-Aktienkurs Intuit-Aktie:

565,07 USD +0,68% (28.11.2023, 22:00)



ISIN Intuit-Aktie:

US4612021034



WKN Intuit-Aktie:

886053



Ticker-Symbol Intuit-Aktie:

ITU



NASDAQ-Symbol Intuit-Aktie:

INTU



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Jefferies & Co rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) und erhöht das Kursziel.Das Small Business-Segment des Software-Unternehmens habe das größte absolute Umsatzwachstum verzeichnet, da es zu 80% aus wiederkehrenden Umsätzen und einem stabilen Lohn- und Zahlungsverkehrsgeschäft bestehe, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Alle anderen Segmente hätten den Konsens übertroffen, einschließlich Credit Karma trotz der weiterhin angespannten Kreditbedingungen. Der starke Q1-Bericht mache die konservative Prognose für das Geschäftsjahr 2024 noch übertreffbar.Hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Intuit-Aktie bestätigt und das Kursziel von 600 auf 675 USD angehoben. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Intuit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:519,00 EUR +0,86% (29.11.2023, 12:16)