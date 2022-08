Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Anbieter von Finanzsoftware Intuit habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn übertreffen können und auch mit seiner Prognose überzeugt. Die Aktie habe nachbörslich um knapp sechs Prozent zugelegt.Intuit habe im vierten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar erzielt, damit aber knapp 80 Millionen Dollar über dem Konsensus der Analysten gelegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 1,10 Dollar (erwartet: 98 Cent) gelegen.Starkes Wachstum hätten die Bereiche Small Businesses & Self-Employed Group sowie Online Ecosystem mit einem Umsatzanstieg im Vorjahresvergleich um jeweils 38 und 61 Prozent verzeichnet.Entscheidend für das Anlegerurteil sei diesmal die Prognose gewesen. Für das dritte Quartal erwarte Intuit ein Umsatzwachstum von 23 bis 25 Prozent, bei bereinigten Gewinnen je Aktie von 1,14 bis 1,20 Dollar. Im Gesamtjahr wolle Intuit die Einnahmen um 14 bis 16 Prozent und den operativen Gewinn um 9 bis 13 Prozent steigern.Intuit beweise, dass Softwareunternehmen auch in diesem schwierigen Umfeld wachsen und profitabel wirtschaften könnten. Das Unternehmen wolle trotz der schwächelnden Konjunktur weiterhin zweistellig beim Umsatz wachsen und den operativen Gewinn deutlich steigern.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Intuit-Aktie. (Analyse vom 24.08.2022)