Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (29.11.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) weiterhin mit "overweight" ein.Das Unternehmen stelle fest, dass die Ergebnisse für das erste Quartal über den Schätzungen gelegen hätten, vor allem in den Bereichen Desktop, Consumer und CK, während die Prognose für das Geschäftsjahr 24 unverändert geblieben sei und mit den historischen Werten übereingestimmt habe. Wells gehe davon aus, dass die Aktien bis zur Steuersaison, in der die Debatte über das langfristige Wachstum noch andauere, weitgehend ruhig bleiben würden.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Intuit weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 575 auf 615 USD an. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Intuit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:523,30 EUR +1,69% (29.11.2023, 14:34)