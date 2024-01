Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:

558,40 EUR +0,59% (11.01.2024, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Intuit-Aktie:

608,70 USD +0,58% (10.01.2024)



ISIN Intuit-Aktie:

US4612021034



WKN Intuit-Aktie:

886053



Ticker-Symbol Intuit-Aktie:

ITU



NASDAQ-Symbol Intuit-Aktie:

INTU



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU).Nach einem schwierigen Jahr 2023 rechne Citi mit einer "gewissen Verbreiterung der Software-Performance", wenn die lockere Geldpolitik und die sich stabilisierenden Haushalte 2024 greifen würden. Die Analysten würden "wachstumsstärkere Namen mit weniger Schätzungsrisiko und einer Verlagerung der Bewertung in Richtung Rentabilität" bevorzugen. Sei seien positiver für ihre Back-Office-Software-Berichterstattung und würden dies mit einem sich verbessernden geldpolitischen Hintergrund, besseren Budgets und einem erweiterten AI-Umsatzpotenzial begründen.Citi habe sowohl Appian als auch Smartsheet von "neutral" auf "kaufen" hochgegestuft. Sie habe auch Paylocity auf "90 Tage positiv" und Pegasystems auf "90 Tage negativ" eingestuft.Die Analysten der Citigroup stufen die Intuit-Aktie nach wie vor mit dem Votum "buy" ein. Das Kursziel werde von 651,00 auf 700,00 USD angehoben. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze Intuit-Aktie: