Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (04.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Dividende sei bei der Aktie der Intesa Sanpaolo einer der Pluspunkte. Zumal es charttechnisch aktuell eng werde für die Aktie. Gefahr für die Ausschüttungen drohe jedoch durch die italienische Sondersteuer für Banken. Intesa-Aufsichtsratschef Gian Maria Gros-Pietro habe sich jetzt dazu in einem Interview geäußert.Gros-Pietro habe dem Nachrichtensender Bloomberg TV anlässlich des Ambrosetti Forums in Cernobbio, Italien, ein Interview gegeben. "Ich glaube nicht, dass die Steuer auf unerwartete Gewinne für den italienischen Bankensektor dramatisch sein wird", so Gros-Pietro."Wenn wir einen geringeren Gewinn haben, werden wir auch eine geringere Dividende ausschütten", habe Gros Pietro gesagt angesichts der Politik von Intesa, 70 Prozent des Gewinns auszuzahlen. "Die Dividende wird aber in jedem Fall gut sein", habe er gesagt. Der Konzern schätze, dass die italienische Steuer auf unerwartete Gewinne von Banken weniger als eine Milliarde Euro für das Unternehmen ausmachen werde, wenn man die von der Regierung bereits beschlossenen Änderungen zugrunde lege.Die Intesa locke seit langem Investoren mit einer der großzügigsten Dividendenpolitik unter den europäischen Banken. Höhere Einnahmen aus dem Kreditgeschäft, eine Erholung bei den Provisionen sowie niedrigere Kosten sollten die Erträge in den kommenden Jahren stützen. Das habe die Bank Ende Juli in Aussicht gestellt, als sie ihre Ziele angehoben habe. Der Gewinn werde nun bei "deutlich über" 7 Milliarden Euro erwartet. In den kommenden Jahren seien weitere Steigerungen zu erwarten.Die Aktie selbst notiere heute jedoch auf der 50-Tage-Linie bei 2,46 Euro. Diese Marke sollte halten, wobei darunter gleich bei 2,41 Euro der GD100 in Sicht komme. Für ein positives Chartsignal sollte die Aktie den Abwärtstrend bei 2,50 Euro von Mitte Juli überwinden.Dividendenjäger mit langfristigem Anlagehorizont können jedoch weiter zugreifen, der Stopp verbleibt bei 1,90 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Intesa Sanpaolo-Aktie. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link