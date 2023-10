Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: ifo-Geschäftsklima (Dienstag): Während noch die Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal verdaut werden muss, werden vom ifo-Konjunkturtest vorsichtige Hoffnungszeichen gesendet so die Analysten der DekaBank.EZB: Ratssitzung (Donnerstag): Nach Erhöhungen um 450 Basispunkte seit Juli letzten Jahres dürfte die EZB die Leitzinsen bei dieser Ratssitzung unverändert lassen. Sie dürfte zwar darauf hinweisen, dass weitere Zinsschritte nicht auszuschließen seien, falls sich Aufwärtsrisiken für die Inflation materialisieren würden. Im Großen und Ganzen sollte die Pressekonferenz aber den Eindruck bestärken, dass eine längere Phase unveränderter Leitzinsen das wahrscheinlichste Szenario darstelle. Entsprechend könnten andere Themen in den Vordergrund rücken wie der Bilanzabbau und die Mindestreserve. Beide Fragestellungen seien eingebettet in eine grundsätzliche Diskussion über die Art und Weise der Geldmarktsteuerung.USA: Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Die US-Wirtschaft habe in den vergangenen Monaten kontinuierlich positiv überrascht. Statt einer Wachstumsverlangsamung habe die Dynamik etwa seit Mai dieses Jahres deutlich zugenommen. Die Analysten der DekaBank erwarten daher im dritten Quartal einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,8% (qoq,ann.). Lasse man die starken Anstiege unmittelbar im Anschluss an die Corona-Krise außen vor, dann wäre dies der höchste Zuwachs seit dem dritten Quartal 2014. Der mit Abstand wichtigste Wachstumtreiber dürfte der private Konsum gewesen sein. Auch vom Außenhandel sowie von den Lagerinvestitionen würden die Analysten positive Impulse erwarten. Dagegen sei die zyklische Entwicklung gemessen an den Wohnungsbau- sowie den Unternehmensinvestitionen vermutlich eher mau gewesen. (20.10.2023/ac/a/m)