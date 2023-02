Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland: Einkaufsmanagerindex (Dienstag): Die europäische Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2022 weiter abgeschwächt. Die Stimmungsindikatoren für Euroland scheinen aber ihren Boden gefunden zu haben und kommen wieder in ruhigeres Fahrwasser, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: ifo-Geschäftsklima (Mittwoch): Der Prozess der Normalisierung halte an. Monat für Monat würden die Unternehmen ihre ursprünglichen Erwartung einer scharfen Rezession sukzessive an die verbesserten Rahmenbedingungen anpassen. Hierzu zähle insbesondere der hohe Füllstand der deutschen Gasspeicher. Die bessere Energieversorgung spiegele sich in gesunkenen Preisen für Gas und Strom wider. Es zeige sich aber auch, dass Finanzmarktanalysten und Unternehmen - wie zuletzt in der DIHK-Umfrage - auch die gegenwärtige Lage besser einschätzen würden. Füge man das zusammen, so ergebe sich im Februar der fünfte Anstieg des ifo-Geschäftsklimas. Gleichwohl signalisiere dieses wichtige Stimmungsbarometer weiterhin eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts.USA: Deflator der privaten Konsumausgaben (Freitag): Die Jahresveränderungsrate des Deflators für Konsumausgaben ohne Nahrungsmittel und Energie (Kernrate) dürfte im Januar weiter gefallen sein. Die Inflationsanalyse werde in den USA immer kleinteiliger. Früher habe der Blick auf die Kernrate ausgereicht, um eine gute Vorstellung über das aktuelle Inflationsgeschehen zu bekommen. Zudem sei der Unterschied zwischen Verbraucherpreisen und dem von den FOMC-Mitgliedern präferierten Deflator der privaten Konsumausgaben gering gewesen. Derzeit präferiere die FED die Unterteilung der Kernrate in Güter, Mieten und Dienstleistungen ohne Mieten. Letztere habe die höchste geldpolitische Relevanz und deren Jahrsveränderungsrate habe mit Beginn der Corona-Krise keinen engeren Zusammenhang mit den Verbraucherpreisen. Daher würden diese Daten weiterhin Spannung versprechen, obwohl die Verbraucherpreisentwicklung bereits bekannt sei. (17.02.2023/ac/a/m)