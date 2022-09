Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag, 13.09.2022): Die deutsche Wirtschaft konnte im ersten Halbjahr eine Rezession vermeiden, so die Analysten der DekaBank.USA: Verbraucherpreise (Dienstag, 13.09.2022): Habe die Inflation bei den US-Verbraucherpreisen mit 9,0% im Juni ihre Spitze erreicht? Im Juli sei insbesondere aufgrund schwächerer Energiepreise ein Rückgang auf 8,5% gefolgt. Für August erwarten die Analysten der DekaBank aufgrund der Energiepreise einen erneuten Rückgang auf 7,9%. In den kommenden Monaten würden sie mit weiteren Rückgängen rechnen. Daher dürfte die Inflationsspitze tatsächlich überschritten worden sein. Wie zäh aber der Weg nach unten sein werde, lasse sich anhand der sogenannten Kernrate erkennen. Bei dieser Abgrenzung würden Energie und Nahrungsmittel nicht berücksichtigt. Für diese Inflationsrate würden die Analysten einen Anstieg von 5,9% auf 6,1% erwarten. Die Preisdaten würden die letzten bedeutsamen makrökonomischen Informationen vor dem Zinsentscheid der FED in der Folgewoche darstellen.Bank of England: Zinsentscheid (Donnerstag, 15.09.2022): Die Bank of England (BoE) dürfte bei ihrem Zinsentscheid im September ihren Leitzins erneut um 50 Basispunkte auf 2,25% anheben. Angesichts der rekordhohen Inflation gelte es weiterhin, die hohen mittelfristigen Inflationserwartungen einzudämmen. Den weiteren Leitzinspfad der BoE würden die großen Fiskalhilfen (4% des Bruttoinlandprodukts) der neuen Premierministerin Liz Truss in Bezug auf die Energiekrise (Deckelung der Energiekosten für Privathaushalte für zwei Jahre) maßgeblich bestimmen. Denn sie würden den makroökoomischen Ausblick verändern, worauf die Geldpolitik ihre Antwort finden müsse: Zwar dürfte der Inflationsanstieg nun deutlich gebremst werden und die erwartete Rezession kürzer ausfallen. Dafür steige mittelfristig die Gefahr einer konjunkturellen Überhitzung. (09.09.2022/ac/a/m)