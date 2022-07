Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen (Dienstag, 11. Juli 2022): Es ist nicht die Zeit der Optimisten, so die Analysten der DekaBank.USA: Verbraucherpreise (Mittwoch, 12. Juli 2022): Die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Mai habe vor einem Monat für ein mittleres Erdbeben an den Kapitalmärkten gesorgt. Im Juni dürften die Preise sogar noch kräftiger gegenüber dem Vormonat angestiegen sein als im Mai. Immerhin werde mehrheitlich mit solch einem Anstieg gerechnet. Die Märkte sollten dementsprechend hierauf vorbereitet sein. Der Preisschub sei im Juni vor allem aus dem Energiebereich gekommen. Aber auch Nahrungsmittel dürften sich weiterhin sehr kräftig verteuert haben. Lasse man diese beiden Bereiche außen vor, dann dürften die Preise zwar weniger deutlich als im Monat zuvor angestiegen sein und die Inflationsrate dürfte sogar zum dritten Mal in Folge fallen. Aus Sicht der FED bleibe die Preisdynamik viel zu hoch.China: Bruttoinlandsprodukt (Freitag, 15. Juli 2022): Der harte Lockdown in Shanghai und anderen Städten Chinas habe die Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal massiv belastet. Die Analysten der DekaBank erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,5% gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen ist, nachdem das Wachstum im ersten Quartal noch bei 4,8% gelegen hatte. Der Tiefpunkt der Entwicklung sei im April erreicht worden und die Erholung habe im Juni noch an Kraft gewonnen. Ohne neue umfassende Lockdowns könnten die Konjunkturhilfen in den kommenden Monaten endlich wirken. Allerdings seien in ersten Städten zuletzt schon wieder Beschränkungen verhängt worden, sodass der Aufschwung mit Fragezeichen versehen sei. (08.07.2022/ac/a/m)