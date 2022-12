Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OPEC: Rohölfördermenge (Sonntag): Die Mitglieder der OPEC+ überprüfen am Sonntag ihre aktuelle Förderstrategie, so die Analysten der DekaBank.Euroland: sentix-Konjunkturindex (Montag): Wie tief werde die Rezession werden? Diese Frage werde zunehmend mit einem "mild" beantwortet. Schuld daran seien eine unerwartet widerstandsfähige Konjunktur am aktuellen Rand und steigende Erwartungen bei Unternehmen und Finanzmarktanalysten. Diese würden nun als Erste den Aufschlag im Dezember machen. Die Analysten der DekaBank erwarten einen weiteren Anstieg der sentix Konjunkturerwartungen für Euroland im Dezember. Gründe dafür gebe es zuhauf. Immer mehr Analysten würden erwarten, dass der Inflationshöhepunkt erreicht oder zumindest sehr nahe sei. Dies wecke die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik und beflügle den Aktienmarkt. Da bei sentix keine Lücke zwischen Lage und Erwartungen klaffe, sollten auch der gleichlaufende Indikator und der sentix-Konjunkturindex als Ganzes zulegen.Deutschland: Produktion im produzierenden Gewerbe (Mittwoch): Der Oktober sei kein guter Monat für das produzierende Gewerbe in Deutschland gewesen. Die Industrie bekomme immer mehr Gegenwind. Anfangs hätten vor allem die energieintensiven Branchen gelitten, nun würden die Belastungen auch auf weitere Teile der Industrie ausstrahlen - nicht nur in Form der Kostenbelastungen, sondern zunehmend auch aufgrund sinkender Auftragsbestände. Die Bauwirtschaft befinde sich schon in einer rezessiven Entwicklung. Seit Februar sei die Bauproduktion um mehr als 5% gesunken, die Aufträge seien seit März sogar um fast 30% zurückgegangen. Der Oktober dürfte daher eine weitere Produktionsdrosselung in der Bauwirtschaft mit sich gebracht haben. Schlussendlich sollte auch die Energieproduktion gesunken sein. (02.12.2022/ac/a/m)