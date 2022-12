Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA: Verbraucherpreise (Dienstag): Unmittelbar zu Beginn des zweitägigen Leitzinsentscheids der US-Notenbank FED werden die US-Verbraucherpreise für November veröffentlicht, so die Analysten der DekaBank.USA: Zinsentscheid (Mittwoch): In den vergangenen Wochen hätten die FOMC-Mitglieder deutlich gemacht, dass sie mehrheitlich eine Anhebung des Leitzinsintervalls von "nur" noch 50 Basispunkten bei diesem Zinsentscheid präferieren würden. Die FED sehe sich derzeit mit drei Problemen konfrontiert: Die geldpolitisch relevante Inflation halte sich beharrlich hoch bzw. steige sogar weiter an, am Arbeitsmarkt nehme der Auslastungsgrad eher zu als ab und an den Kapitalmärkten seien die Zinsen in verschiedenen Bereichen in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Diese Entwicklungen würden möglicherweise das Bestreben der FED konterkarieren, die Wirtschaft hinreichend auszubremsen. Der geldpolitische Ausblick der FED könnte daher straffer als derzeit gehandelt ausfallen.EZB: Ratssitzung (Donnerstag): Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB die Leitzinsen um 50 Basispunkte anheben. Sie werde zwar weitere Zinsschritte in Aussicht stellen, deren Ausmaß aber vorerst offen lassen. Diese Datenabhängigkeit müsse vor dem Hintergrund der neuen makroökonomischen Projektionen gesehen werden, die erstmals bis in das Jahr 2025 reichen würden. Einen konkreten Plan für den Abbau der Wertpapierbestände des APP dürfte die EZB erst im kommenden Jahr bekannt geben. Zuvor wolle sie lediglich einige "Prinzipien" darlegen. Diese dürften beinhalten, dass die EZB einen Teil der fällig werdenden Anleihen in ihrem Portfolio nicht ersetzen werde. Zudem solle dieser Prozess stetig und vorhersehbar ablaufen, während die Leitzinsen das zentrale Instrument der Geldpolitik bleiben würden. (09.12.2022/ac/a/m)