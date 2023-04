Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA: Leitzinsen (Mittwoch): Die FED wird bei diesem Zinsentscheid zum zehnten Mal in Folge das Leitzinsintervall anheben, so die Analysten der DekaBank.EZB: Leitzinsen (Donnerstag): Die letzte Ratssitzung der EZB am 16. März habe unter dem Eindruck der Anspannung im globalen Bankensystem stattgefunden, weshalb sich die Notenbanker mit Aussagen zur zukünftigen Geldpolitik zurückgehalten hätten. In der Zwischenzeit hätten die Sorgen über die finanzielle Stabilität jedoch wieder nachgelassen, während viele Konjunkturdaten auf der oberen Seite überraschten und die Kerninflation erneut zugenommen habe. Die Mitglieder des EZB-Rats scheinen sich einig, die Leitzinsen weiter anheben zu müssen, beurteilen den verbliebenen Bedarf an geldpolitischer Straffung jedoch unterschiedlich, so die Analysten der DekaBank. Die Analysten würden daher mit einem Kompromiss rechnen, bei dem die EZB die Leitzinsen bei dieser Ratssitzung um lediglich 25 Basispunkte erhöhe, aber weitere Zinsschritte als wahrscheinlich bezeichne.USA: Arbeitsmarkt (Freitag): Wann beginne der US-Arbeitsmarkt zu schwächeln? Angesichts einer im Vergleich zum Angebot weiterhin deutlich höheren Arbeitsnachfrage der Unternehmen dürfte auch im April ein solider Beschäftigungsaufbau berichtet werden. Zwar sei der Anstieg im Vormonat auf den ersten Blick schwächer gewesen als die Monate zuvor. Nach Berechnungen der FED San Fransisco habe aber ein unüblich starker negativer Witterungseffekt in Höhe von fast 200 Tsd. Stellen vorgelegen. Bereinigt um diesen Effekt sei der Zuwachs der stärkste seit Juli vergangenen Jahres gewesen. An dieser hohen Dynamik dürfte der Arbeitsmarktbericht für April nicht anknüpfen können. Frühindikatoren wie bspw. die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten sich zuletzt durchaus verschlechtert. (28.04.2023/ac/a/m)