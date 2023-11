Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland: Produktion im produzierenden Gewerbe (Dienstag): Nach vier Rückgängen der Produktion im Deutschen produzierenden Gewerbe könnte der September einen leichten Anstieg mit sich gebracht haben, so die Analysten der DekaBank.China: Inflationsrate (Donnerstag): Die chinesische Inflationsrate bewege sich seit April dieses Jahres um die Nulllinie herum. Hier schlage sich zum einen die schwache Nachfrage der privaten Haushalte nieder, die wegen der schlechten Wirtschaftslage verunsichert seien. Zum anderen würden vor allem bei Nahrungsmittelpreisen gegenwärtig noch Basiseffekte dämpfend auf die Preissteigerungsrate wirken. Für Oktober würden die Analysten einen leichten Rückgang der Inflationsrate von 0,0% auf -0,1% erwarten. Das Auslaufen der Basiseffekte werde voraussichtlich dazu führen, dass die Inflationsrate Anfang nächsten Jahres über 1% hinaus ansteige, womit die Deflationssorgen abnehmen sollten. Die Nachfrageschwäche dürfte die Inflationsrate jedoch auch im kommenden Jahr auf niedrigem Niveau halten.Vereinigtes Königreich: Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Im dritten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Vereinigten Königreich um 0,1% gegenüber dem Vorquartal leicht geschrumpft sein. Nach einem überraschend soliden Wirtschaftswachstum in der ersten Jahreshälfte dürfte nun eine wirtschaftliche Schwächephase begonnen haben. Denn hohe Lebenshaltungskosten sowie deutlich gestiegene Finanzierungsbedingungen würden die Konjunktur zunehmend belasten. Auch die Streikwelle habe ihre Spuren hinterlassen. So seien rezessive Signale sowohl von den Stimmungsindikatoren als auch von harten Daten wie den Rückgängen bei Einzelhandelsumsätzen, in der Industrieproduktion sowie der Aktivität im Dienstleistungssektor gekommen. (03.11.2023/ac/a/m)