Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA: FED Minutes (Mittwoch): Seit dem Zinsentscheid der FED Anfang des Monats ist einiges passiert, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: ifo-Geschäftsklima (Donnerstag): Der Winter und eine Rezession stünden vor der Tür, doch die Stimmung der Unternehmen steige. Wie passe das zusammen? Das ifo-Geschäftsklima sei ein Mittelwert aus der Beurteilung der Geschäftslage und den Geschäftserwartungen. Letztere würden auf ihrem derzeitigen Niveau einen der Corona-Krise vergleichbaren Wirtschaftseinbruch nahelegen. Das dürfte den Unternehmen für den Augenblick angesichts der hohen Gasspeicherfüllstände und der Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung als zu pessimistisch erscheinen. Die Analysten der DekaBank erwarten daher im November insbesondere einen Anstieg der Geschäftserwartungen. Auch die Lageeinschätzung könnte angesichts eines bislang positiv überraschenden vierten Quartals temporär etwas zulegen.Euroland: Leitzinsen (Donnerstag): Die Pressekonferenz am 27. Oktober habe den Eindruck erweckt, dass die EZB schon bald dazu übergehen könnte, die Leitzinsen nur noch in kleineren Schritten anzuheben. Allerdings habe der Effekt auf die Markterwartungen nicht lange angehalten, da sich schon kurz darauf einige Notenbanker zu Wort gemeldet hätten und die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen betont hätten. Entsprechend dürfte die Zusammenfassung dieser Ratssitzung eine kontroverse Diskussion unter den Mitgliedern widerspiegeln. Zentrale Themen dürften dabei gewesen sein, in welchem Ausmaß die konjunkturelle Abkühlung den Preisauftrieb dämpfen werde und inwieweit die derzeit sehr hohen Inflationsraten ein Risiko für die Verankerung der langfristigen Inflationserwartungen darstellen würden. (18.11.2022/ac/a/m)