Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - Sentix-Konjunkturindex (Dienstag): Die letzte Sentixumfrage lag noch vor den Ereignissen rund um die Silicon Valley Bank und Credit Suisse, so die Analysten der DekaBank.China - Verbraucherpreise (Dienstag): Die Aufhebung der Corona-Restriktionen und der folgende Aufschwung hätten in China bislang nicht zu einem verstärkten Preisdruck geführt. Ein wichtiger Grund sei, dass die Lieferketten während der Pandemie nicht nachhaltig gestört worden seien und die gestiegene Nachfrage daher bedient werden könne. Etwas überraschend hätten auch die Dienstleister ihre Preise bislang nicht an die deutlich erhöhte Nachfrage angepasst. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass es in China wegen der kurzen Dauer der Lockdowns am Arbeitsmarkt nicht zu einem ähnlich großen Fachkräftemangel gekommen sei wie in den Industrieländern. Die Analysten der DekaBank erwarten, dass die Inflationsrate im März mit 1,2% nur unwesentlich höher lag als im Februar.USA - Verbraucherpreise (Mittwoch): Die Jahresteuerungsrate der US-Verbraucherpreise dürfte im März erneut gefallen sein. Insbesondere die Energiepreise würden hierzu beitragen. Im März eines Jahres finde üblicherweise der stärkste monatliche Preisanstieg für Benzin statt. Die Saisonbereinigung sorge dann für eine entsprechende Glättung. Im März dieses Jahres seien die Benzinpreise im Vergleich zum Vormonat jedoch nahezu unverändert geblieben, sodass nach Saisonbereinigung ein deutlicher Preisrückgang vorgelegen habe. Lasse man Nahrungsmittel und Energie außen vor, dürfte die Jahresteuerungsrate wieder leicht angestiegen sein. Insbesondere im Bereich Transport (Güter) dürfte nach sechs monatlichen Preisrückgängen in Folge nun wieder eine leicht verstärkte Teuerung vorgelegen haben. (06.04.2023/ac/a/m)