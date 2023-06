Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UK: Verbraucherpreise (Mittwoch): Einen Tag vor dem Zinsentscheid der Bank of England werden im Vereinigten Königreich die Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht, so die Analysten der DekaBank.Euro-Outs: Zinsentscheide (Donnerstag): Die Zentralbanken von drei europäischen Ländern außerhalb der Eurozone würden über ihre Leitzinsen entscheiden. In allen drei Fällen erwarten die Analysten der DekaBank Zinserhöhungen um 25 Basispunkte. Während die Leitzinsniveaus sich unterscheiden würden, seien die Probleme ähnlich gelagert: Die Inflationsentwicklungen seien zu hoch bzw. Würden die Inflationsraten nicht ausreichend sinken. Nach den überraschend starken Preisdaten für April dürfte die Bank of England an einer Zinserhöhung nicht vorbeikommen. Bei der Norges Bank sei aufgrund der starken Preisdaten im Mai auch noch nicht Schluss mit der Zinserhöhung. Einzig die Schweizerische Nationalbank spüre etwas weniger Druck seitens der Inflationsentwicklung, sodass hier möglicherweise der vorerst letzte Zinsschritt bevorstehe.Euroland: Einkaufsmanagerindex (Freitag): Die europäische Wirtschaft befinde sich in einer Schwächephase. Die hohe Inflation belaste den privaten Konsum, und die gestiegenen Finanzierungskosten würden zu einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit der Unternehmen führen. Die Frühindikatoren für das zweite Quartal würden allerdings eine anhaltende Heterogenität unter den Wirtschaftsbereichen andeuten. Dazu gehöre auch der Einkaufsmangerindex für Euroland im Juni. Während der Teilindex für die Industrie eine schlechte Stimmung anzeige, sei die Stimmung im Dienstleistungsbereich hingegen noch als gut zu bezeichnen. (16.06.2023/ac/a/m)